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Vali Altıparmak, halkın sorunlarını dinledi



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DENİZLİ (İHA) - Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, Halk Toplantıları'nın Mayıs Ayı buluşmasına katıldı.

Valilik Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya, Vali Ahmet Altıparmak'ın yanı sıra, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, Vali Yardımcıları, Merkezefendi Kaymakamı Şükrü Görücü, Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yıldız, Daire Müdürleri, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.

Toplantıda, vatandaşlar sorun, talep ve şikâyetlerini Vali Altıparmak'a aktardı. Vali Altıparmak, vatandaşların tüm sorularını cevaplayarak, çözüm bulunması için ilgili Daire Müdürlerine talimat vererek konularla ilgilenilmesini istedi. Bir vatandaşın düğünlerle silah atılması şikayeti üzerine konuşan Vali Altıparmak, emniyet güçlerinin gelen şikayetleri anında değerlendirerek müdahale edeceğini ve silah atılmasına kesinlikle izin vermeyeceklerini, gerekli işlemlerin yapılacağını söyledi.

Toplantıda, söz alan muhtar ve vatandaşlar, gerek bireysel gerekse mahallelerinde bulunan birçok sorun, talep ve şikayetini aktardı. Eğitim, iş, tarım ve sağlık konuları başta olmak üzere Kaymakamlıklar ve Belediyelerle ile ilgili konuları içeren sorunlar vatandaşlarımız tarafından toplantıda dile getirildi.

(SÇ-SÇ-Y)



09.05.2017 16:58:26 TSI

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