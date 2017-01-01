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Muhtar Dilmaç'tan mahalle sakinlerine Avantaj Card hizmeti

09 Mayıs 2017 Salı, 16:49
Muhtar Dilmaç'tan mahalle sakinlerine Avantaj Card hizmeti
Muhtar Dilmaç'tan mahalle sakinlerine Avantaj Card hizmeti

(Fotoğraflı)

Atilla İdiz
VAN (İHA)  Van'ın Alipaşa Mahalle Muhtarı Yunus Dilmaç, mahalle sakinlerinin hizmetin en iyisini alabilmesi için Avantaj Card ile anlaşma sağladı.
Örnek girişimleriyle mahalle sakinlerine hizmetin en iyisini sunma çabasında olan Alipaşa Mahalle Muhtarı Yunus Dilmaç, yüzden fazla firmayı bünyesinde barındıran ve sektörünün öncü kuruluşu Avantaj Card ile anlaşma sağladı. Yapılan anlaşma sayesinde, mahalle sakinlerinin ücretsiz bir şekilde anlaşmalı firmalardan yapacağı alışverişlerinden anında ekstra indirimden faydalanabileceğini ifade eden Dilmaç, "Avantaj Card ile mahalle sakinleri, alışverişlerinde en kaliteli hizmeti en uygun fiyata satın alarak kendilerini özel hissedecekler" dedi.
Bu tür yenilikçi çalışmalarının bundan sonra da devam edeceğini belirten Dilmaç, Avantaj Card'ın tüm mahalle sakinlerine hayırlı olmasını diledi.
(ATL-MSA-Y)

09.05.2017 16:58:53 TSI
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