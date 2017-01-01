YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Üniversite öğrencileri doğa gezisi yaptı

Üniversite öğrencileri doğa gezisi yaptı



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencileri Adıyaman'ın Kültür Yolu kapsamında geliştirilen Türmüz, İndere Köyü ve Karadağ Ormanları Parkurunda turizm amaçlı doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Turizm Fakültesi Öğr. Gör. Eda Rukiye Dönbak'ın rehberliğinde düzenlenen gezide öğrenciler Adıyaman'ın Kültür Yolu kapsamında geliştirilen Türmüz, İndere Köyü ve Karadağ Ormanları Parkurunda yer alan tarihi ve kültürel yerleri görerek doğayla buluştu.

Yer yer köylülerle de bir araya gelen öğrenciler eğlenceli bir gezi yaptıkları ifade ederek hem tarihi ve kültürel alanları gezdiklerini hem de doğayla kucaklaştıklarını belirtti.

Yürüyüşe Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramilya Yarullina Yıldırım, Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Sabbağ, akademik ve idari çalışanlar ile öğrenciler katıldı.

(CK-AHM)



09.05.2017 17:04:00 TSI

NNNN

