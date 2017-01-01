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Borç yapılandırmasında süreyi kaçıranlara müjde



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MUŞ (İHA)  Muş'un Bulanık Mal Müdürü Ömer Kaya, yeniden yapılandırma kapsamında geçtiğimiz kasım ve aralık aylarında vergi ve SGK prim ödemelerini yapamayan ve haklarını kaybedenlerin ödemelerini mayıs ayı sonuna kadar yapabileceğini bildirdi.

Açıklamalarda bulunan Bulanık Mal Müdürü Ömer Kaya, 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarısı'na yasayla eklenen maddeye göre, yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek kanun hükümlerini ihlal edenlerin, ihlale neden olan tutarları ödemeleri gerektiği tarihten bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süre içinde geç ödeme zammıyla birlikte 2017 yılı Mayıs ayı sonuna kadar ödeyebileceklerini söyledi. Prim ve vergi borçlarının taksitlerinin ödemesinin dört ay ertelendiğini belirten Kaya, "Vatandaş borcunu ödemeye mayısta tekrar başlayabilecek. Geçen yıl yürürlüğe giren ve başvuru süresi 25 Kasım 2016'da dolan vergi, prim borçları ve para cezalarıyla ilgili affa başvurup indirimli ödemeyi yapamayanlara yeni hak getirildi. Meclis Genel Kurulu'nda torba yasaya eklenen maddeyle yeniden yapılandırmadan yararlananların ocak, şubat, mart ve nisan aylarına ait taksitleri de ertelendi. Her türlü vergi ve vergi cezaları, gecikme faizleri ve zamları, gümrük vergileri, trafik, askerlik, nüfus, seçim, karayolu geçiş ücreti, RTÜK idari para cezaları, Yurt-Kur öğrenim ve katkı kredisi ile SGK ve belediyelere olan borçlarını kapsayan yasaya tüm partilerin grup başkanvekillerinin imzasıyla yeni madde eklendi. 6 taksit (12 ay), 9 taksit (18 ay), 12 taksit (24 ay), 18 taksit ve 36 ay vade ile ödeme yapılabilecek" dedi.

(MSA-Y)



09.05.2017 17:04:08 TSI

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