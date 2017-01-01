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Adıyaman Üniversitesinde Sosyal Sorunlar konulu seminer



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü tarafından Merkezi Derslikler B1 Konferans Salonunda her yıl geleneksel olarak düzenlenen Sosyal Sorunlar konulu seminer düzenlendi.

Bu yıl 5'si düzenlenen seminerde öğrenciler hazırladıkları sunumları katılımcılarla paylaşırken ilk oturumda mülteci sorunu, intihar, kentleşme, işsizlik ve toplumsal etiketler konuları ele alındı. İkinci oturumda ise çocuk gelinler, mülteci sorunu, evlilik programları, boşanma ve uyku alışkanlıklarının üzerinde duruldu. Üçüncü oturumda Adıyaman ile ilgili araştırmalara yer verilerek tarım işçilerinin sorunları, toplumsal cinsiyet ilişkileri, çalışan anneler, taşeronluk, çocuk işçiler ve trans fobi konuları katılımcılara aktarıldı. Son oturumda ise gençlerin namus ve şiddet algısı, tüketim kültürü içerisinde medya unsuru, işsizliğin boşanma üzerindeki etkileri, Adıyaman'da turizm potansiyeli, çizgi filmlerin toplum üzerindeki etkileri ve kliktivizm ile sosyal hayata etkileri konuları konuşuldu. 5. Geleneksel Sosyal Sorunlar Semineri hakkında açıklamada bulunan Adıyaman Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Bekir Kocadaş, "Bu programımız 1 gün boyunca sürüyor. 5 oturum şeklinde çocuklarımıza çok büyük katkılar sağladığını düşünüyoruz ve bu sebeple istikrarlı bir şekilde yapıyoruz. Çünkü mezun olduktan sonra öğrencilerimiz çeşitli iş başvurularında bulunuyor. Biz onlara sertifika da veriyoruz. Bu sertifikaları kullanabiliyorlar. Çocuklar gittikleri iş başvurularında gayet rahat, gayet kendini ifade edebilen bir kişi edasıyla bulunuyor. Başvuruyu alan işyeri sahipleri bize bu noktada memnuniyet verici döndüler. İstikrarla yapıyoruz, seneye de yapacağız. Başka projelerimiz de var, devam edecek. Bizim kendi çapımızda Adıyaman'ımıza bu noktada katkı vermek en büyük idealimiz" diye konuştu.

Oturumların ardından katılımcılara katılım sertifikaları verildi. Seminere, Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Aydın, Sosyoloji Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Bekir Kocadaş, akademik ve idari çalışanlar ile öğrenciler katıldı.

(CK-SD-Y)



09.05.2017 17:04:17 TSI

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