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Gölbaşı Belediyesinden çevre düzenlemesi



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, çevre düzenlemeleri kapsamında bazı kaldırımlarda düzenlemeye gidildiğini söyledi.

Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, "İlçemiz her geçen gün gelişiyor, değişiyor ve büyüyor. Biz de bu büyüme ve gelişme kapsamında kaldırımlarda düzenleme ve yenileme çalışması gerçekleştiriyoruz. Bu düzenlemeler kapsamında Merinos Taziye Evinin önünün kaldırımları yapıldı. Böylece taziye evinin önünün peyzaj ve çevre düzenlemeleri sona erdi. Ayrıca yine çevre düzenlemesi kapsamında Botanik Park çevresindeki kaldırımlar da düzenlenerek Gölbaşı Belediyesi yazısı ile süslenecek" dedi.

(CK-SD-Y)



09.05.2017 17:05:48 TSI

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