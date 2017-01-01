ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞIRNAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Cizreli öğrencilerin projeleri Türkiye finallerinde

09 Mayıs 2017 Salı, 17:06
Cizreli öğrencilerin projeleri Türkiye finallerinde
Cizreli öğrencilerin projeleri Türkiye finallerinde

(Fotoğraflı)

Abidin Yel
ŞIRNAK (İHA) - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) bu yıl 48'incisini düzenlediği Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışmasına iki proje ile katılan Cizre Merkez Anadolu Lisesi Öğrencileri yarışamadan derece ile dönmek istiyor.
TUBİTAK'ın Ankara'da düzenlediği 48'inci Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışmasına, Coğrafya Dalında Danışmanlığını Okul Müdürü Ömer Zeren'in yaptığı Elif Budak ile Gamze Hakkolu'nun Hazırladığı "Organik El Dokuması Şal Şapik Kumaşının Bölgemiz ve Ülkemiz Ekonomisine Kazandırılması", tarih dalında yine Danışmanlığını Okul Müdürü Ömer Zeren'in yaptığı Rozerin Bilen ile Züleyha Çiftçi'nin Hazırladığı "Kanal Cizre" projeleri Ankara'da 220 proje arasında yarışa katıldı. TUBİTAK'ın Ankara ATO Congresium Kongre Merkezi'nde bu yıl 48'sini düzenlediği Yarışmaya Şırnak'ı temsilen iki iddialı proje ile katılan Cizre Merkez Anadolu Lisesi Öğrencileri, yarışmadan birincilikle dönmek istediklerini söyledi.
Okul Müdürü Ömer Zeren, "Öğrencilerimizin hazırladığı bu iki proje Van ilinde yapılan finallerde bölge birincisi seçildi. Öğrencilerimiz bu projeleri çok itinalı ve yoğun bir araştırma yaparak hazırladılar ve ben öyle umuyorum ki bu projeler Van ilinde olduğu gibi Ankara'daki Türkiye Finallerinde birincilikle derecelendirilecektir. Bu projelerin araştırılmasında ve hazırlanmasında bizlerden desteklerini hiçbir zaman eksik etmeyen Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Sayın Ahmet Adanur'a öğrencilerim adına teşekkür ediyorum" dedi.
(AY-MP-Y)

09.05.2017 17:14:59 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Zırhlı polis aracının eve çarpması
YEREL

ZIRHLI POLİS ARACININ EVE ÇARPMASI

Cizre'de Sevgi Sokağında trafik bilgilendirme standı açıldı
YEREL

CİZRE'DE SEVGİ SOKAĞINDA TRAFİK BİLGİLENDİRME STANDI AÇILDI
Cizre Belediyesinden minibüsler için yeni otogar
YEREL

CİZRE BELEDİYESİNDEN MİNİBÜSLER İÇİN YENİ OTOGAR
Şehitlerin isimlerini kullanarak dolandırıcılık
YEREL

ŞEHİTLERİN İSİMLERİNİ KULLANARAK DOLANDIRICILIK

Şırnak'ta terör operasyonu
YEREL

ŞIRNAK'TA TERÖR OPERASYONU
Şırnak'ta 5 terörist teslim oldu
YEREL

ŞIRNAK'TA 5 TERÖRİST TESLİM OLDU

Cizre Belediyesi ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor
YEREL

CİZRE BELEDİYESİ İLAÇLAMA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR
Şırnak'ta PKK'lı 7 terörist etkisiz hale getirildi
YEREL

ŞIRNAK'TA PKK'LI 7 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Şırnak Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı ı
YEREL

ŞIRNAK VALİLİĞİNDEN DOLANDIRICILIK UYARISI I
Kaymakamı Şener, öğrencilere makamında ders verdi
YEREL

KAYMAKAMI ŞENER, ÖĞRENCİLERE MAKAMINDA DERS VERDİ
Beytüşşebaplı öğrenci TEOG'da Türkiye birincisi oldu
YEREL

BEYTÜŞŞEBAPLI ÖĞRENCİ TEOG'DA TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU
EN ÇOK OKUNANLAR
'Kaplan' gibi geliyor
TEKNOLOJİ

YENİ BİR TANK DOĞDU!

 1
  • 2 Plastik çatalları toprağa batırdı, bakın sonunda ne oldu?
  • 3 Ünlü çiftin 2,5 milyon dolarlık villası
  • 4 Fahriye Evcen okul arkadaşlarıyla buluştu