YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Zabıtadan temizlik operasyonu

Zabıtadan temizlik operasyonu



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Turgutlu-Manisa istikametinde bulunan Hurdacılar Sitesi, Kömürcüler Sitesi ve yol üzerinde bulunan atıl malzemeleri temizledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri ve Fen İşleri Dairesi ekipleri ile birlikte Hurdacılar Sitesi, Kömürcüler Sitesi ve güzergah üzerinde bulunan atıl malzemelere yönelik olarak çalışma gerçekleştirdi. Atık maddeler ve atıl malzemeler işbirliğiyle bulunduğu yerden alınarak, görüntü kirliliği ortadan kaldırıldı. Çalışma hakkında bilgi veren Zabıta Dairesi Başkanı Aydoğan İra, malzemeleri gelişigüzel şekilde doğaya bırakan kişilerin uyarıldığını ve uyarıyı dikkate almayan kişilere cezai işlem uygulandığını söyledi. İra, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün önemle üzerinde durduğu konulardan bir tanesi de şehrimizin giriş ve çıkışlarının temiz olmasıdır. Biz de bu yönde bir çalışma yaptık. Gelişigüzel yerlere malzeme bırakılmaması için denetimlerimizi sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı olmalarını temenni ediyorum" diye konuştu.

(SC-Y)



09.05.2017 17:18:25 TSI

NNNN

