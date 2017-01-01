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Özkeçeci'din Berat Kandili mesajı

09 Mayıs 2017 Salı, 17:12
Özkeçeci'din Berat Kandili mesajı
Özkeçeci'din Berat Kandili mesajı

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, İslam aleminin Berat Kandilini kutladı.
AK Parti İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, Kandil gecesinin Müslümanlara vicdanını muhasebeye çekme, nefsini terbiye etme, kötülüklerden arınma ve hatalarını telafi için eşsiz bir fırsat sunduğunu ifade etti. Özkeçeci, "Berat Kandili dinimizde kutsal kabul edilen Müslümanların birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının yoğun biçimde yaşandığı en anlamlı günlerden biridir. Bu gece, Müslümanların, sınırsız af ve merhamet sahibi Yüce Allah'a sığınarak günahlardan arınma, ilahi lütuf ve bereketlere erişebilme fırsatını yakalayabilecekleri müstesna zaman dilimlerindendir. Berat Kandili Ramazan ayının müjdecisidir. Kırılan kalpleri onarma, dargınlık duvarlarını yıkma, kin, nefret ve intikam duygularını aşma günüdür. Berat Kandili, bizlere heveslerimizin ve nefsimizin esaretinden kurtularak iyilik ve adaleti sağlamayı, gerçek özgürlük olan Beratımıza kavuşmayı, sadece Allah'ın affına mazhar olmayı değil, affedici olmayı da öğretir. Bu mübarek gece dolayısıyla, inanıyorum ki tüm inananlar vicdani bir muhasebe yapacak, barışın, dostluğun ve kardeşliğimizin pekiştirilmesi için çaba harcayacak ve dualar edecektir" dedi. Özkeçeci, Berat Kandilinin insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Bu gece idrak edeceğimiz bu rahmet gecesinin Milletimize, Gaziantepli hemşehrilerime ve tüm insanlığa hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ederim. Bu Kandil Gecesinin, hayatımıza yeni ufukların açılmasına ve vesile olması dileğiyle, Berat Kandilimiz mübarek kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.
(LO-SD-Y)

09.05.2017 17:21:13 TSI
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