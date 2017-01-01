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Tarım arazilerinin can suyuna MASKİ desteği

09 Mayıs 2017 Salı, 17:13
Tarım arazilerinin can suyuna MASKİ desteği
Tarım arazilerinin can suyuna MASKİ desteği

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - MASKİ Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ilçesine bağlı Kalemli Mahallesinde Gediz Sulama Birliği'ne ait 4 bin 500 metrelik sulama kanalında temizlik çalışmasına başlayarak 27 bin dekar tarım arazisinin sulanmasına yardımcı oluyor.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Gediz Sulama Birliği'nden gelen talebe kayıtsız kalmayarak, Şehzadeler ilçesine bağlı Kalemli Mahallesindeki sulama kanalını temizliyor. Yunusemre ve Şehzadeler ilçesinde tarım arazisi bulunan vatandaşların tarımsal sulamada kullandıkları kanalı temizlemek için ekiplerini sahaya yönlendiren MASKİ ekipleri, vatandaşlara daha sağlıklı şekilde can suyu ulaşmasını sağlayacak. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından toplamda 4 bin 500 metre yapılacak temizlik çalışması tamamlandığında vatandaşlar rahat bir nefes alacak. MASKİ ekipleri tarafından Kalemli'nin ardından yine Şehzadeler ilçesi Selimşahlar Mahallesinde bir kilometrelik dere temizlik işi gerçekleştirilecek.

Kalemli'deki ana sulama kanalı temizleniyor
Gediz Sulama Birliği Başkanı Namık Mamalar, Yunusemre Kalemli Mahallesinde merkez ilçeleri besleyen ana sulama kanalı bulunduğunu ifade ederek, MASKİ Genel Müdürlüğü'ne temizlik çalışması için verdiği destek nedeniyle teşekkür etti. Mamalar, "Kalemli'deki ana sulama kanalı büyük bir kırsal alanı kapsayan bölgeden geçiyor. Bu kırsal alanda vatandaşlarımız tarım arazilerini suluyor. 27 bin dekar alana su verilen kanalın temizliği için bizimle yakından ilgilenen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun'a ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.
(SC-Y)

09.05.2017 17:22:25 TSI
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