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Özel öğrenciler TUBİTAK fuarında



(Fotoğraflı)



Erdal Anak

ANTALYA (İHA)- Alanya Sakine Nesibe Zamanoğlu Özel Eğitim ve Uygulama Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBİTAK) Bilim Fuarı'nda, özel öğrencilerin 20 projesi sergilendi.

Alanya Sakine Nesibe Zamanoğlu Özel Eğitim ve Uygulama Merkezi özel öğrencileri tarafından hazırlanan toplam 20 proje TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda sergilendi. TUBİTAK Bilim Fuarı'nın açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Ebru Bezci, bilim fuarında öğrencilerin birbirinden farklı projeleri başarılı şekilde gerçekleştirdiklerini belirtti.

Özel öğrencileri bir birinden güzel projelere imza attığı 4006 TUBİTAK Bilim Fuarı, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler tarafından büyük bir ilgi gördü. Açılışı sonrası stantlarda hazırlanan projeler gezildi. Yapılan çalışmaları yerinde gören davetliler, çalışmalarından dolayı öğrencileri tebrik ederken, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er ise emeği geçen tüm öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti.

(EA-Y)



09.05.2017 17:22:51 TSI

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