ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Özel öğrenciler TUBİTAK fuarında

09 Mayıs 2017 Salı, 17:13
Özel öğrenciler TUBİTAK fuarında
Özel öğrenciler TUBİTAK fuarında

(Fotoğraflı)

Erdal Anak
ANTALYA (İHA)- Alanya Sakine Nesibe Zamanoğlu Özel Eğitim ve Uygulama Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBİTAK) Bilim Fuarı'nda, özel öğrencilerin 20 projesi sergilendi.
Alanya Sakine Nesibe Zamanoğlu Özel Eğitim ve Uygulama Merkezi özel öğrencileri tarafından hazırlanan toplam 20 proje TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda sergilendi. TUBİTAK Bilim Fuarı'nın açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Ebru Bezci, bilim fuarında öğrencilerin birbirinden farklı projeleri başarılı şekilde gerçekleştirdiklerini belirtti.
Özel öğrencileri bir birinden güzel projelere imza attığı 4006 TUBİTAK Bilim Fuarı, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler tarafından büyük bir ilgi gördü. Açılışı sonrası stantlarda hazırlanan projeler gezildi. Yapılan çalışmaları yerinde gören davetliler, çalışmalarından dolayı öğrencileri tebrik ederken, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er ise emeği geçen tüm öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti.
(EA-Y)

09.05.2017 17:22:51 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Rusların Zafer Bayramı Kemer'de kutlandı
YEREL

RUSLARIN ZAFER BAYRAMI KEMER'DE KUTLANDI
KKTC'nin 3. Cumhurbaşkanı Eroğlu:
YEREL

KKTC'NİN 3. CUMHURBAŞKANI EROĞLU:

Alanya Belediyesi'nden 3 yılda 304 milyon TL'lik 216 eser ve proje
YEREL

ALANYA BELEDİYESİ'NDEN 3 YILDA 304 MİLYON TL'LİK 216 ESER VE PROJE
Jandarmanın 1994 mezunları Manavgat'ta buluştu
YEREL

JANDARMANIN 1994 MEZUNLARI MANAVGAT'TA BULUŞTU
Uyku ilaçlı pastayla gasba 20 yıl hapis istemi
YEREL

UYKU İLAÇLI PASTAYLA GASBA 20 YIL HAPİS İSTEMİ
Mustafa Gül ve 4 meclis üyesi CHP'de
YEREL

MUSTAFA GÜL VE 4 MECLİS ÜYESİ CHP'DE
Kur'an kurslarının minik öğrencileri şenlikte buluştu
YEREL

KUR'AN KURSLARININ MİNİK ÖĞRENCİLERİ ŞENLİKTE BULUŞTU
Polisin sınava yetiştirdiği öğrenciden teşekkür ziyareti
YEREL

POLİSİN SINAVA YETİŞTİRDİĞİ ÖĞRENCİDEN TEŞEKKÜR ZİYARETİ
Engelleri dansla aştılar
YEREL

ENGELLERİ DANSLA AŞTILAR
'Gözler gülsün' diye el ele verdiler
YEREL

'GÖZLER GÜLSÜN' DİYE EL ELE VERDİLER
Dokuma'nın bahçeleri güzelleşiyor
YEREL

DOKUMA'NIN BAHÇELERİ GÜZELLEŞİYOR
Garajyeri Antalya'da hizmet vermeye başladı
YEREL

GARAJYERİ ANTALYA'DA HİZMET VERMEYE BAŞLADI
CK'dan üç yeni tarife
YEREL

CK'DAN ÜÇ YENİ TARİFE
Kaymakamlık Kupası Futbol Turnuvası sona erdi
YEREL

KAYMAKAMLIK KUPASI FUTBOL TURNUVASI SONA ERDİ
Milli basketbolcu Fatih Solak Muratpaşa'da
YEREL

MİLLİ BASKETBOLCU FATİH SOLAK MURATPAŞA'DA
Şehidin oğlundan teşekkür plaketi
YEREL

ŞEHİDİN OĞLUNDAN TEŞEKKÜR PLAKETİ
Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Obezite Cerrahisi atandı
YEREL

ALANYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NE OBEZİTE CERRAHİSİ ATANDI
Döşemealtı Hastanesinde kaba inşaatın yüzde 90'ı tamamlandı
YEREL

DÖŞEMEALTI HASTANESİNDE KABA İNŞAATIN YÜZDE 90'I TAMAMLANDI
Kumluca'da 'Narko-Sokak' operasyonu
YEREL

KUMLUCA'DA 'NARKO-SOKAK' OPERASYONU
&quot;Her kulübe Vagner Love gibi bir futbolcu lazım&quot;
YEREL

"HER KULÜBE VAGNER LOVE GİBİ BİR FUTBOLCU LAZIM"
Baykal'a ait iş merkezindeki hırsızlık
YEREL

BAYKAL'A AİT İŞ MERKEZİNDEKİ HIRSIZLIK

Özge bebeğe protez takılacak
YEREL

ÖZGE BEBEĞE PROTEZ TAKILACAK
Bahçeli 17 Mayıs'ta Alanya'da
YEREL

BAHÇELİ 17 MAYIS'TA ALANYA'DA
Başkan Yücel'den Avsallar halkına imar planı müjdesi
YEREL

BAŞKAN YÜCEL'DEN AVSALLAR HALKINA İMAR PLANI MÜJDESİ
EN ÇOK OKUNANLAR
'Kaplan' gibi geliyor
TEKNOLOJİ

YENİ BİR TANK DOĞDU!

 1
  • 2 Plastik çatalları toprağa batırdı, bakın sonunda ne oldu?
  • 3 Ünlü çiftin 2,5 milyon dolarlık villası
  • 4 Fahriye Evcen okul arkadaşlarıyla buluştu