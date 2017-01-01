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2. Gaziantep kitap fuarı açıldı



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GAZİANTEP (İHA) - TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. tarafından, Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği beraberinde, Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi, Ticaret Odası, Sanayi Odası ve Ticaret Borsası'nın destekleri ile hazırlanan "2. Gaziantep Kitap Fuarı" kapılarını açtı.

Fuar, Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nın katıldığı törenle açıldı. Vali Ali Yerlikaya, 2. kitap fuarını açmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, geçen yıl 97 bin kitapseveri ağırlayan fuarın bu yıl 500 bin ziyaretçi sayısını hedeflediğini kaydetti. Öğretmenlerden öğrencilerinin ellerinden tutarak fuara getirmelerini isteyen Yerlikaya, fuara katkılarından dolayı TÜYAP, Büyükşehir Belediyesi ve GAÜN'e teşekkür etti.

"Gaziantep'i bir kültür sanat başkenti yapmak istiyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de, kitabın dünyaya açılan bir pencere olduğunu söyledi.

"Kitap dosttur, arkadaştır" diyen Şahin, "Kitap uzağı yakın eder ve bilginin, hikmetin, irfanın bize yol göstericisidir. Gaziantep'i bir kültür sanat başkenti yapmak istiyoruz. O yüzden kentimizde sürekli kültür, sanat konuşulsun, hayat boyu öğrenin kendisini yetiştiren 2 milyon kardeşimiz olsun istiyoruz" dedi.

Yayınevleri ve yazarların 1 hafta Gaziantep'te olacağını, kentin bu süreç boyunca kitabı, kültürü, sanatı ve edebiyatı konuşacağına vurgu yapan Şahin, "Oku, Allah'ın bize ilk talimatı. O yüzden tüm şehir okusun istiyoruz" diye konuştu. TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz de fuarın açılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, fuarın ilk gün yoğun ilgi gördüğünü, geçen yıla oranla ziyaretçi sayısının bu yıl daha yüksek olacağını kaydetti. Konuşmaların ardından Vali Yerlikaya, Fatma Şahin ve beraberindekiler açılış kurdelesini keserek, fuardaki stantları gezdi. Girişin ücretsiz olduğu fuar 14 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek Öte yandan 14 Mayıs'a kadar sürecek fuarda Ayşe Kulin, Kahraman Tazeoğlu, Canan Tan, Hüsnü Arkan, Nejla Arslankurt, Ahmet Şimşirgil, Ataol Behramoğlu, Ferda İzbudak Akıncı, Sibel Eraslan, Tarık Tufan, Alya Öztanyel, Tahir Tekin Öztan, Bahadır Yenişehirlioğlu, Uğur Koşar, Şeyma Demir, Işık Öğütçü, Ahmet Turgut ve Şeyhmus Diken gibi pek çok yazar ve şair okuyucuyla buluşacak.

Kitap fuarında, gastronomi alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na giren Gaziantep ve yemek kültürü üzerine de etkinlikler düzenlenecek.

Girişin ücretsiz olduğu fuar, 9-14 Mayıs tarihleri arasında 10.00-20.00, son gün 10.00-19.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

(OE-SD-Y)



09.05.2017 17:23:19 TSI

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