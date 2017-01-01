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'Yedekçi' tiyatro oyunu beğeni topladı



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediyesinin katkılarıyla, Van Devlet Tiyatrosu tarafından hazırlanan 'Yenilikçi' adlı tiyatro oyunu izleyicilerden tam not aldı.

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün destekleriyle Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda sahnelenen 'Yedekçi' adlı oyuna yoğun ilgi görüyor. Oyunda Müsahipzade Celal'ın yazdığı, Yönetmenliğini Doğan Yağcı'nın yaptığı oyunda, saf bir delikanlı olan Yedekçi Salim'in, Doğancıbaşı Kerim Ağa'nın kızı Munise'ye olan aşkı sahneleniyor.

Adıyaman Belediyesi Başkan Vekili Muhittin Büyük, Belediye Başkan Yardımcısı Said Kutlu, kurum ve birim müdürleri ile çok sayıda tiyatro severler izledi.

(CK-SD-Y)



09.05.2017 17:26:14 TSI

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