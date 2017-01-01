ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ceylanpınar'da Kilitli Parke Taşı Döşenmeye Başladı

09 Mayıs 2017 Salı, 17:19
Ceylanpınar'da Kilitli Parke Taşı Döşenmeye Başladı
Ceylanpınar'da Kilitli Parke Taşı Döşenmeye Başladı

(Fotoğraflı)

Uğur Kuş
ŞANLIURFA (İHA) - Ceylanpınar ilçe merkezinde kilitli parke taşı çalışmaları başladı. 400 bin metre kare bir alan belediye ekiplerince kilitli parke taşı ile döşenecek.
Bahçelievler ve Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Atilla, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Söz verdikleri gibi kilitli parke taşı döşeme çalışmalarına başladıklarını belirten Başkan Atilla, iki mahallede çalışmaların devam ettiğini belirtti. Çamursuz bir tek sokak kalmayıncaya kadar çalışmaların devam edeceğini ifade eden Başkan Atilla, "Bahçelievler ve Fatih Sultan Mehmet Mahallelerinde kilitli parke taşı çalışmalarına başladık. Hedefimiz 400 bin metre kare kilitli parke taşı döşemek. Böylece mahallelerimizi çamurdan kurtarmak. İnşallah kışın 2-3 ayı hariç diğer ayların tamamında bu çalışmalara devam edeceğiz. İlçemize ve mahalle sakinlerimize hayırlı uğurlu olsun. Yola devam hizmete devam diyoruz." diye konuştu. Bahçelievler Mahallesi sakinlerinden ve eski muhtar Abit Çatak, mahallede devam eden çalışmalardan dolayı Başkan Atilla'ya teşekkür etti. Belediyenin çalışmalarından memnun olduklarını anlatan Çatak, "Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ederiz. Başkanımızın ve belediyemizin çalışmalarından memnunuz. Başkanımızın ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde çok güzel çalışmaları var" dedi.
(UK-SD-Y)

09.05.2017 17:27:01 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Halfeti'nin &quot;Karagül&quot;ü serada yerini aldı
YEREL

HALFETİ'NİN "KARAGÜL"Ü SERADA YERİNİ ALDI
Batılı öğrencilere akranları Şanlıurfa'yı tanıtıyor
YEREL

BATILI ÖĞRENCİLERE AKRANLARI ŞANLIURFA'YI TANITIYOR
Balkondan düşen çocuğu yakalayan esnafa hediye
YEREL

BALKONDAN DÜŞEN ÇOCUĞU YAKALAYAN ESNAFA HEDİYE
Büyükşehir Ceylanpınar ilçe mezarlığını onarıyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR CEYLANPINAR İLÇE MEZARLIĞINI ONARIYOR
Ekinci, Berat Kandilini Kutladı
YEREL

EKİNCİ, BERAT KANDİLİNİ KUTLADI
Yavru kurtlar anne köpeğe emanet
YEREL

YAVRU KURTLAR ANNE KÖPEĞE EMANET
Sosyal medyada terör propagandasına gözaltı
YEREL

SOSYAL MEDYADA TERÖR PROPAGANDASINA GÖZALTI
Altın Palmiye'de yılın Belediye Başkanı Nihat Çiftçi oldu
YEREL

ALTIN PALMİYE'DE YILIN BELEDİYE BAŞKANI NİHAT ÇİFTÇİ OLDU
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI

Haliliye'de parklar yaza hazır
YEREL

HALİLİYE'DE PARKLAR YAZA HAZIR
Şanlıurfa'da 143 kilo 600 gram esrar ele geçirildi
YEREL

ŞANLIURFA'DA 143 KİLO 600 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
TEOG'ta başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi
YEREL

TEOG'TA BAŞARILI OLAN ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ
Yollar prestij kazanıyor
YEREL

YOLLAR PRESTİJ KAZANIYOR
Şanlıurfaspor, &quot;özel kamp&quot; yapıyor
YEREL

ŞANLIURFASPOR, "ÖZEL KAMP" YAPIYOR
Başkan Demirkol çalışma salonlarını ziyaret etti
YEREL

BAŞKAN DEMİRKOL ÇALIŞMA SALONLARINI ZİYARET ETTİ
Şanlıurfa'da lastiği patlayan yolcu uçağı 8 saat rötar yaptı
YEREL

ŞANLIURFA'DA LASTİĞİ PATLAYAN YOLCU UÇAĞI 8 SAAT RÖTAR YAPTI
Akçakale Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısı yapıldı
YEREL

AKÇAKALE BELEDİYESİ MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI
Kudüs'teki İslam eserlerinin fotoğrafları Şanlıurfa'da sergileniyor
YEREL

KUDÜS'TEKİ İSLAM ESERLERİNİN FOTOĞRAFLARI ŞANLIURFA'DA SERGİLENİYOR
Siverek'te İş-Kur kurası noter huzurunda yapıldı
YEREL

SİVEREK'TE İŞ-KUR KURASI NOTER HUZURUNDA YAPILDI
Şanlıurfa'da Karadenizliler derneği açıldı
YEREL

ŞANLIURFA'DA KARADENİZLİLER DERNEĞİ AÇILDI
Harran'da kadın doğum günleri çalıştayı yapıldı
YEREL

HARRAN'DA KADIN DOĞUM GÜNLERİ ÇALIŞTAYI YAPILDI
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

ŞANLIURFA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI

Güvenlik görevlisinin darbedilmesi güvenlik kamerasında
YEREL

GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN DARBEDİLMESİ GÜVENLİK KAMERASINDA

EN ÇOK OKUNANLAR
'Kaplan' gibi geliyor
TEKNOLOJİ

YENİ BİR TANK DOĞDU!

 1
  • 2 Plastik çatalları toprağa batırdı, bakın sonunda ne oldu?
  • 3 Ünlü çiftin 2,5 milyon dolarlık villası
  • 4 Fahriye Evcen okul arkadaşlarıyla buluştu