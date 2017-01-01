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ESOGÜ Bahar Etkinlikleri Spor Müsabakaları'nda ödüller sahiplerini buldu



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - 2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Etkinlikleri Spor Müsabakaları'nda dereceye giren takımlara ödülleri düzenlenen törenle verildi.

ESOGÜ Açık Halı Sahaları'nda düzenlenen törende konuşan ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, spor müsabakalarının özünde centilmenlik olduğunu vurgulayarak kazananları da kaybedenleri de kutlarken; sporun vücudu ve zihni dinç tutmasının yanı sıra bir arada, el ele olmayı ve aidiyet kültürünü de geliştirdiğini ifade etti. ESOGÜ Bahar Etkinlikleri Spor Müsabakaları'na katılan tüm sporcuları kutlayan Prof. Dr. Hasan Gönen, bundan sonraki yıllarda yapılacak müsabakaların da yine centilmenlik ruhuyla geçmesini dileyerek sözlerini tamamladı.

Açılışın ardından kupa ve madalyalar sahiplerine takdim edildi.

(İHA-MET-Y)



09.05.2017 17:33:53 TSI

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