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Gazipaşa Caddesi'nin elektrik sistemi yenileniyor

09 Mayıs 2017 Salı, 17:29
Gazipaşa Caddesi'nin elektrik sistemi yenileniyor
Gazipaşa Caddesi'nin elektrik sistemi yenileniyor

(Fotoğraflı)

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Gazipaşa Caddesi'nin elektrik sorunu kökten çözülüyor.
Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş., Zonguldak'ta kesintisiz ve sürdürülebilir elektrik hizmeti kapsamında 2017 yılında Gazipaşa Caddesi'nin elektrik sistemini yeniliyor. Sürdürülebilir enerji hedefleyen Başkent EDAŞ, bu kapsamda yeni yatırımlara da hız verdi. Zonguldak'ın çeşitli bölgelerinde 40 milyon liraya yakın yatırım gerçekleştirecek olan Başkent EDAŞ, kentsel dönüşümle enerji ihtiyacı artan Merkez Gazipaşa Caddesi'nde 2017 yılında kapsamlı bir yatırıma başlıyor.
Kentin en işlek caddesi Gazipaşa'da yapılacak çalışmaları Zonguldak Valiliği ve Zonguldak Belediyesi ile koordineli yürütecek olan Başkent EDAŞ, 3 ay sürecek çalışmaları, vatandaşların olağan yaşantısını aksatmadan gerçekleştirecek. Gazipaşa Caddesi boyunca devam edecek olan yatırım, "Doktorlar Sokağı" olarak bilinen Zübeyde Hanım Sokak'ı da kapsayacak.
(OA-OA-Y)

09.05.2017 17:38:40 TSI
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