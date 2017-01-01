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MTSO, 9 Mayıs Avrupa Günü'nü korolar şenliğiyle kutladı



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi, 9 Mayıs Avrupa Günü'nde 'Avrupa Birliği Korolar Şenliği' düzenledi.

Her yıl dünyanın çeşitli ülkelerinde, Avrupa Birliği'nin misyonunu, tarihçesini, değerlerini geniş kitlelerle paylaşabilmek amacıyla çeşitli etkinliklerle kutlanan '9 Mayıs Avrupa Günü', Mersin'de de Avrupa Birliği Korolar Şenliği ile kutlandı. MTSO AB Bilgi Merkezi ve Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen etkinlikte, Mersin Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi Batı Müziği Orkestrası ile Mersin Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu sahne aldı. Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinliğe merkez ilçelerdeki 16 okuldan 25'er ortaokul öğrencisi katıldı.

(KYM-Y)



09.05.2017 17:42:01 TSI

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