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Vali Zorluoğlu, konferans salonu ve teşhir merkezini inceledi

09 Mayıs 2017 Salı, 17:36
Vali Zorluoğlu, konferans salonu ve teşhir merkezini inceledi
Vali Zorluoğlu, konferans salonu ve teşhir merkezini inceledi

(Fotoğraflı)

Kamil Can Kılıç
ELAZIĞ (İHA) - Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, inşaatı devam eden modern konferans salonu ve teşhir merkezini inceledi.
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'nın (Elazığ TSO) bünyesinde yapımına başlanan ve Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) tarafından desteklenen Modern Konferans Salonu ve Teşhir Merkezi'nin sonuna gelindi. Çalışmaları yerinde inceleyen Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, Elazığ TSO Başkanı İdris Alan'dan bilgi aldı.
Beklentisinin üzerinde bir salonla karşılaştığını belirten Vali Murat Zorluoğlu "Gelmeden önce buradaki inşaat çalışmaları kapsamında küçük bir toplantı salonu ile bir teşhir alanı yapıldığını tahmin ediyordum. Ancak hem konferans salonu hem de teşhir merkezi gerçekten beklentimin çok üzerinde modern, büyük ve çok kullanışlı yapılmış. FKA'dan sağlamış olduğumuz bütçenin üç katına yakın bir iş yapıldığını görüyorum. Gerek konferans salonu gerekse teşhir merkezi tüm Elazığ'ın uzun yıllar boyunca istifade edebileceği modern mekanlar olmuş. İnşallah kısa sürede açılışını yaparak hizmete açacağız" dedi.
Elazığ TSO binasının inşaat halindeki üç bodrum katını kullanılabilir hale getirdiklerini belirten Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, "Yoğun bir şekilde su alan ve inşaat halinde çürümeye başlayan binamızın üç bodrum katını projelendirerek hem binamızı kurtardık hem de binamızı bir ticaret kompleksi haline getirmek için start verdik. Fırat Kalkınma Ajansı, TSE, Kredi Garanti Fonu, Teşhir ve Tanıtım Merkezi, konferans salonu ve KOSGEB olmak üzere ticaretle ilgili diğer kurum ve kuruluşları da kazandırıp binamızı bir ticaret kompleksine dönüştürmek istiyoruz. Binamızın bu noktaya gelmesinde valimizin FKA Dönem Başkanı olarak projemize bütçe sağlamış olması her türlü takdirin üzerindedir. İnşaat çalışmalarının birinci aşaması tamamlanma noktasına gelen hizmet binamızı en kısa süre içerisinde hizmete açacağız"diyerek bilgi verdi.
(CK-HİV-Y)

09.05.2017 17:44:37 TSI
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