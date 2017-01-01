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Öğrenciler Çölyak Hastalığı hakkında bilgilendirildi



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından Adıyaman Üniversitesinde öğrencilere Çölyak Hastalığıyla ilgili bilgi verildi.

Üniversite Kampüs alanı içerisinde öğrencileri Çölyak Hastalığıyla ilgili bilgilendirme amaçlı kurulan stantta, öğrencilere tek tek hastalık hakkında bilgiler verildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Toplum Sağlığı Merkezi Obezite Danışmalığı Eğitim Hemşiresi Nadide Batlı, "9 Mayıs Çölyak Hastalığıyla ilgili çalışma yapıyoruz. Biz burada, öğrenci ve akademisyenlere broşür dağıtıyoruz. Çölyak Hastalığıyla ilgili bilgi veriyoruz. Toplumumuzda çoğu kişi bu hastalıkla ilgili bilgili değil. Bu hastalık şuan dünyada her 100 kişiden birinde görülen bir hastalıktır. Teşhis açısından maalesef çok daha düşük sayılarda görülüyor. O nedenle amacımız farkındanlık oluşturmaktır. Bu hastalık en çok karın ağrısı, şişlik, ishal gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Ve bunun teşhisi kan tahliliyle görülüyor, testlere bakılıyor ve kesin tanı bağırsaktan alınan örneklerle tarafından belli oluyor. Tedavisi ise guletinden uzak bir yaşamdır. Glüten, arpa, çağla, yulaf ve buğdayda bulunan bir proteindir. Sadece gluten içeren yiyecekleri yememeleri gerekiyor. Etiket okuma alışkanlıkları gerekiyor çünkü bazı kozmetik ürünlerinde bile bazen glüten bulunabiliyor cilt yoluyla emile biliyor, bunlara dikkat etmeleri gerekiyor" diye konuştu.

(CK-OE-Y)



09.05.2017 17:51:17 TSI

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