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Belediye Başkanı Polat AK Parti Yeşilyurt İlçe teşkilatını ağırladı

09 Mayıs 2017 Salı, 17:45
Belediye Başkanı Polat AK Parti Yeşilyurt İlçe teşkilatını ağırladı
Belediye Başkanı Polat AK Parti Yeşilyurt İlçe teşkilatını ağırladı

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - AK Parti Yeşilyurt İlçe Teşkilatıyla bir araya gelen Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat "Bir ve beraber olduğumuz müddetçe sırtımızı kimse yere getiremeyecektir" dedi.
Programın açılışında konuşan AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya 16 Nisan Referandumu öncesinde Yeşilyurt İlçesinde sürdürdükleri çalışmalar ve ziyaretlerde kendilerine sınırsız destek veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'a teşekkürlerini sundu.
Türkiye'nin artık Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemiyle yönetileceğini dile getiren Yalçınkaya, "16 Nisan'da Türkiye'nin yönetim sistemi değişti ve artık Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemiyle ülkemiz bütün alanlarda daha da güçlenecek ve büyüyecek. 1982 yılından beri ayak bağı olan Anayasadan kurtulduk ve ülkenin artık ihtiyaçlarına cevap veremeyen parlamenter sistem tarihe karıştı. Bu süreçte hepimiz çok fazla çalıştık, mücadele ettik. İlçe Başkanı olarak hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirerek Türkiye'yi bütün alanlarda el birliği ile büyüteceklerini söyledi.
Huzurun, mutluluğun ve tebessümün olmadığı yerde başarılı sonuçların alınmasının mümkün olmadığını dile getiren Başkan Polat, "Yeşilyurt Belediyesi olarak İl ve İlçe Teşkilatımızla her zaman uyum ve huzur içinde çalışıyoruz. Biz hep birlikte Yeşilyurt'uz. Birliğimizle, beraberliğimizle güçlüyüz, Rabbim bu güzel birlikteliğimizi daim eylesin. Bir ve beraber olduğumuz müddetçe, birbirimize sahip çıktığımız müddetçe hiç kimse sırtımızı yere getiremeyecektir. Biz bir bütünüz ve beraber hareket ediyoruz. Omuz omuza verip kenetlenirsek daha güzel projelere, hizmetlere ve yatırımların altına imza atarız. Çalışmalarını gönüllük esasına dayalı olarak sürdüren İl ve İlçe Teşkilatımızın tüm kademelerinde fedakarca görev yapan kardeşlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Bu hizmetleri aşkla, sevgiyle, vatan ve bayrak sevdasıyla yapmanın ayrı bir önemi ve anlamı vardır. Yeşilyurt Belediyesi ve İlçe Teşkilatımız vatanımız için, memleketimiz için, geleceğimiz için, kentimiz ve ilçemiz için her türlü fedakarlığı ortaya koydu, bundan sonra da aynı kararlılıkla hizmet aşkımız devam edecektir" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Başkan Polat ve AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Yalçınkaya, 16 Nisan Referandumu sürecinde yoğun bir tempoyla çalışan teşkilat üyelerine teşekkür plaketlerini takdim ettiler.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ın ev sahipliğinde düzenlenen törene AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları, Birim Müdürleri, İlçe Başkan Yardımcıları, AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, AK Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları Başkanı Aziz Arslan, Yönetim Kurulu Üyeleri, Mahalle Temsilcileri katıldı.
(CÖ-OE-Y)

09.05.2017 17:53:50 TSI
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