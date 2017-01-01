YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Doğanbey sakinleri sağlık ocağı ve okul istiyor

Doğanbey sakinleri sağlık ocağı ve okul istiyor



Ahmet Yüceer

BURSA (İHA) - Bursa'da, Doğanbey TOKİ Konutları'nda oturan vatandaşlar, okul ve sağlık ocağı istiyor.

Doğanbey sakinlerinin okul ve sağlık ocağı taleplerinin gerçekleşmesi için eylemlerin yeterli olmadığını söyleyen MHP Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi Grup Sözcüsü Cemil Aydın, "Doğanbey kentsel dönüşüm projesinde yer alan Kiremitçi, Kırcaali, Tayakadın ve Doğanbey mahallelerini içine alan bölgede sağlık ocağı ihtiyacı had safhadadır. 2747 dairenin bulunduğu yaklaşık 15 bin vatandaşımızın yaşadığı kentsel dönüşüm projesinde sağlık ocağı ve okul planlanmamıştır. Yaşlılarımız, gençlerimiz hastalanıyor, gidecekleri sağlık ocağı yok. Çocuklarımız, projede okul planlanmadığı için, tehlikeli yollardan başka okullara gitmek zorunda kalıyor. Defalarca gerek meclis, gerekse diğer zeminlerde bu konuyu gündeme taşıdık. Bölge muhtarlarının da sağlık ocağı ile ilgili talepleri devam ediyor. Büyükşehir, Osmangazi Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğünden bu konuda yardım talep ediyoruz" dedi.

(AY-MŞ)



09.05.2017 17:54:15 TSI

NNNN

