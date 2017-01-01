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GKV'liler OLUF 17 Ulusal Formunda

09 Mayıs 2017 Salı, 17:46
GKV'liler OLUF 17 Ulusal Formunda
GKV'liler OLUF 17 Ulusal Formunda

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri ve Cemil Alevli Koleji öğrencileri ODTÜ Geliştirme Vakfı Okullarının ev sahipliği yaptığı OLUF 17 Ulusal Formuna katıldı. Forma katılan öğrencilerin etkinliklerde gösterdiği yüksek performans ve becerileri dikkat çekti.
Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası bir çok projeye katılarak aktif faaliyet gösteren GKV Özel Okulları öğrencileri bu kez de Türkiye genelinde bir çok öğrencinin katıldığı ODTÜ Geliştirme Vakfı Okullarının ev sahipliği yaptığı OLUF 17 Ulusal Formuna katıldı. Ulusal çalıştayın 'Başarı Nedir?' konulu açılış konuşması yılın iletişimcisi seçilen Özgür Aksuna tarafından yapıldı. Farklı okullardan 135 delegenin katıldığı ulusal çalıştayda öğrenciler konferans öncesi hazırlandıkları konu başlıklarını ve araştırmalarını komitelerinde tartışıp çözüm önerilerini dile getirdiler.12 komiteden oluşan çalıştayda GKV Özel Liseleri EYP Kulübü delegeleri özgün fikirlerini ve haklı gerekçelerini çalıştay formatında dile getirdiler. GKV Delegasyonunun formda üstün bir başarı sergilediğini ifade eden GKV Özel Liseleri Müdürü İsmet Tiryaki, amacı, dünyadaki politik, ekonomik ve sosyolojik sıkıntıların tartışıldığı, irdelendiği ve barışçıl çözümlerin arandığı bu tür gençlik forumlarına GKV Özel Okulları olarak destek vermeye devam edeceklerini ifade ederek öğrencileri ve rehber öğretmenleri kutladı.
(LO-OE-Y)

09.05.2017 17:54:53 TSI
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