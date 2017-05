YEREL HABERLER / MALATYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Belediye Başkanı Gürkan'ın Berat Kandili mesajı

Belediye Başkanı Gürkan'ın Berat Kandili mesajı



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Gürkan, Berat Kandilinin İslam aleminin, ülkemizin ve insanlığın üzerinde bulunan her türlü olumsuzluklardan beratına vesile olması temennisinde bulundu.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Berat Kandili dolayısıyla yayınladığı mesajında, "Gönüllerin merhamet dolduğu, insanların sabırlı, sevgi ve saygının hakim olduğu Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandilini idrak etmenin manevi iklimini yaşıyoruz. Ruhen müminlere ağır gelen her türlü sıkıntıdan ve insana yakışmayan her türlü kötülükten kurtuluşa vesile olacak olan Mübarek Berat Kandilini idrak edeceğiz. Af ve şükür vesilesi olan kandiller, müminler için de manevi bir arınmanın yanında, hayat muhasebesi yapma fırsatı sunan gecelerdir. Berat Kandili de bu önemli gecelerden bir tanesidir. Bu gece, birey olarak her türlü olumsuzluklardan arınmak için yüce Mevlamızdan beratımızı isteyelim. Sorumluluklarımızı yeniden hatırlayalım ve bizi biz yapan milli ve manevi değerlerimizle birlikte on bir ayın sultanı Ramazan ayını hep birlikte idrak edelim. Bu duygu ve düşüncelerle Yüce Rabbimizden beratımızı isteyeceğimiz bu gecenin, insanlığa, Türk ve İslam alimine, ülkemize ve milletimize birlik ve beraberlik, kardeşlik ve barış getirmesini Yüce Mevla'dan niyaz ediyorum" ifadelerine yer verdi.

(CÖ-OE-Y)



09.05.2017 17:55:40 TSI

NNNN