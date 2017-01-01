Spor aletine yuva yapan kuşlar itfaiyeyi harekete geçirdi
(Fotoğraflı)
Cihan Atik
KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde park içerisindeki spor aletine yuva yapan kuşlar itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.
Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Erenler Mahallesi Cemre Sokak üzerindeki parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre spor aletinin içerisinden kuş sesi duyan çocuklar, kuşların sıkışmış olma ihtimalini düşünerek itfaiye ekiplerinden yardım istediler. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri, spor aletinin içerisinde inceleme yaptı. İnceleme sonrası kuşların spor aletine yuva yaptığını belirleyen itfaiye ekipleri, park alanındaki çocukları yuva yapan kuşlara karşı duyarlı olmaları konusunda uyararak alandan ayrıldılar.
(İG-GY-Y)
09.05.2017 17:56:00 TSI
NNNN