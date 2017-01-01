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Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın Berat Kandili mesajı



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, Berat Kandili sebebiyle yayınladığı mesajda, birlik çağrısında bulundu.

Berat Kandilinin tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni eden Müftü Hazırlar, "10 Mayıs Çarşamba'yı Perşembe'ye bağlayan gece Cenab-ı Hakk'ın lütfu ve inayetiyle yeni bir Berat Kandilini daha idrak edeceğiz. Berat Kandili, bizlere her türlü kötülük, çirkinlik, haksızlık ve adaletsizlikten beri olmayı, arzularımızın, tutkularımızın, heva ve heveslerimizin egemenliğinden, nefsimizin esaretinden kurtularak gerçek özgürlük olan beratımıza nasıl kavuşacağımızı öğretir. Nefis ve şeytanın hile ve tuzaklarından uzak kalmayı öğretir. Bu mübarek gecenin bize sunduğu manevi iklimde beratımızı almamızın Yüce Rabbimizin ilahi mesajına kulak vermekle, Sevgili Peygamberimiz (SAV) bizlere miras bırakmış olduğu sünnetini ve ahlaki erdemleri hayatımıza yansıtmakla mümkün olacağını bir kez daha anlarız.Her yıl mübarek Ramazan ayına on beş gün kala idrak ettiğimiz Berat Kandilinin bize öğrettiği en önemli hususlardan biri sadece Allah'ın affına mazhar olmak değil, affedici olmaktır. Zira Allah'tan af bekleyen affedici olur. Allah'tan bağışlanma dileyen bağışlayıcı olur. Allah'ın hoşnutluğunu isteyen, hiç kimseyi hor ve hakir görmez. Allah'ın sevgisine ulaşmak isteyen, daima yüreğinde sevgi ve merhamet taşır. Gündelik hayatın getirdiği sıkıntılarla bunalan ruhlara, manevi hayatın ihmaliyle daralan kalplere, bir kandil olması dileğiyle hep beraber Rabbimize şu şekilde dua ve niyazda bulunalım; 'Allahım, kalplerimizi yumuşat ve birbirimizi anlamamız için rahmetini tecelli ettir, bize huzur ver, ülfet ver. Bize merhamet duygusu ver. Bize şuur ver, izan ver, irfan ver insaf ver. Bizi bölmek, parçalamak ve birbirimize düşürmek isteyenlere fırsat verme. Bize basiret ver, feraset ver. Kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen affedicin, affetmeyi seversin bizi, ana babamızı ve bütün inananları bağışla. Kütahyalı kardeşlerimizin ve İslam aleminin Berat Kandilini kutluyor, aziz milletimizin ve İslam dünyasının kardeşlik, yardımlaşma, dayanışma, barış, huzur ve güven ortamına yeniden kavuşmasına vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı. (EFE)



09.05.2017 17:56:44 TSI

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