10.5 kilogram esrarla yakalanan şahıs tutuklandı
KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 10.5 kilo esrar ile birlikte yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Malatya karayolunda yapılan operasyonda, durdurulan bir otomobilin tampon bölümüne zulalanmış vaziyette 10.5 kilo esrar maddesi ele geçirilmişti. Olayla ilgili olarak yakalanarak gözaltına alınan otomobil sürücüsü F.G., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilmişti.
F.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(AG-
09.05.2017 17:57:13 TSI
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