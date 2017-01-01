Siirt'teki FETÖ soruşturmasında 3 tutuklama
Mehmet Niyazi Deniz
SİİRT (İHA) - Siirt'te Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 23 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma çerçevesinde farklı tarihlerde gözaltına alınan 23 şüpheli adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 14'ü hakkında adli kontrol şartlarının uygulanmasına karar verildi, 6'sı ise serbest bırakıldı.
Firari 13 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
(MND-MP-Y)
09.05.2017 17:57:14 TSI
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