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MHP'li Çalışkan'dan, kongre açıklaması

- MHP Tokat İl Başkanı Onur Çalışkan:

- "MHP tüzüğüne uymayan yada MHP politikalarını benimsemeyen her vatandaşımızın istifa etme hakkı vardır"



(Fotoğraflı)



Nurhan İçmez

TOKAT (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Onur Çalışkan, partinin tüzüğüne uymayan yada politikalarını benimsemeyenlerin istifa etme hakkı olduğunu söyledi.

MHP Tokat il binasında ilçe başkanları ile bir araya gelen Başkan Çalışkan, toplantı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. MHP il teşkilatı olarak merkez ilçe ile birlikte 12 ilçe kongresini tamamladıklarını ifade eden Başkan Çalışkan,"Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin talimatıyla 21 Mayıs 2017 tarihinde 41 ilçe teşkilatımızın aynı gün yapacağı il kongremizi ifa edeceğiz. 21 Mayıs'ta bütün ilçe teşkilatlarımızla birlikte Tokat'ta Milliyetçi Hareket Partisinin ne kadar güçlü olduğunu, dimdik ayakta olduğunu ve bütün ilçe teşkilatlarımızla birlikte önümüzdeki ilk yerel seçimler olmak üzere hazır ve nazır olduğumuzu tüm Tokat kamu oyuna ifade edeceğiz. Birliğimizi beraberliğimi yaşatabilmek en büyük gayemiz ve amacımızdır" dedi.

MHP'nin diğer siyasi partilerden çok öte bir anlayışın, çok öte bir yaklaşımın sergilendiği bir siyasi oluşum olduğunu dile getiren Başkan Çalışkan,"Hiçbir siyasi partinin geçmişine baktığınız zaman bir Dursun Önkuzu'yu bir Mustafa Daştangil'i göremezsiniz. Bu dava uğruna binlerce şehidi verilmiş binlercesi ceza evinde yatmış, yine dokuz tane fidanını da bu uğurda idam sehpalarına göndermiş bir harekettir. Bu parti içerisinde belki de evladına, çocuğuna vermediği emeği partiye vermiş insanların varlığıyla ayaktadır. Ailesine ayırmadığı zamanı partiye ayırmış, canını bu partiye bu davaya feda edecek insanların varlığıyla ayaktadır ve ayakta durmaya da devam edecektir" diye konuştu.

Bir gazetecinin kongre sürecinde istifa eden oldu mu? şeklindeki sorusuna Başkan Çalışkan şöyle cevap verdi:

"MHP ilçe teşkilatları da içerisinde olmak kaydıyla bir buçuk yıl içerisinde 621 yeni üye kaydı gerçekleşmiştir. Hali hazırda da partimize üye olmak için müracaatlar var. İstifalar olur mu tabi ki siyasettir. MHP tüzüğüne uymayan yada MHP politikalarını benimsemeyen her vatandaşımızın istifa etme hakkı vardır. Bunu da saygıyla karşılarız bu noktada da istifa etmek isteyen hiçbir vatandaşımızın önüne geçme gibi bir durumumuz da söz konusu değildir istifa etmek isteyen vatandaşımız istifa edebilir"

(Nİ-UY-Y-)



09.05.2017 17:57:25 TSI

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