YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Kocamaz'dan Tour Of Mersin'e katkı verenlere teşekkür

Başkan Kocamaz'dan Tour Of Mersin'e katkı verenlere teşekkür



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Bisiklet Turu 'Tour Of Mersin'e katkı ve destek sunan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine teşekkür belgesi verdi.

Özel bir toplantı salonunda gerçekleştirilen belge verme toplantısında konuşan Başkan Kocamaz, Mersin'in dünyanın cennet kentlerinden biri olduğu söyledi. Mersin'in çok özel bir yer olduğunun altını çizen Kocamaz, "Zaten hepimiz burada yaşıyoruz. Biz mademki bu kent insanına, bu kente hizmet etmeye soyunmuşuz, rutin belediyecilik anlayışının dışında Mersinimizi bir yerlere getirmek, en iyi şekilde tanıtmak ve Mersin'i hep birlikte yıllardır söylenen ama bir türlü gerçekleştirilemeyen dünya kenti konumuna taşımak. Biz 20 yıldır Tarsus Belediye Başkanlığı dönemimizde de Tarsus'u aynı şekilde dünyanın gündemine taşımaya çalıştık. Şimdi de 3 yıldır Mersin'i aynı duygularla bütün kültürel değerlerimizi insanlara yakından göstererek, tanıtarak, ulusal medyalarda ve televizyonlarda Mersin'i dillendirerek insanların dikkatini Mersin'e çekmeye çalışıyoruz" dedi.

Mersin'in tanıtımına katkı sağlayacak olan sosyal ve kültürel faaliyetlere Büyükşehir Belediyesi olarak gereken önemi verdiklerini ve bütçeden pay ayırdıklarını belirten Kocamaz, "Mersin, tarihin derinliklerinden günümüze gelinceye kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir kent ve bunun yanında birçok kültürel değere de sahip olmuş önemli bir medeniyetler başkenti, medeniyetlerin buluştuğu bir merkez. Bu tür etkinlikler de Tour Of Mersin, Mersin Maratonu gibi ve diğer sosyal, kültürel faaliyetler ve festivaller gibi bölgemizi tanıtma konusunda bir altlık oluşturuyor. Biz bu tür etkinliklere Büyükşehir Belediyesi olarak mümkün olduğunca bütçemizin içerisinde pay ayırmaya, destek vermeye gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Sportif etkinliklerin Mersin'de hemşehricilik bilinci oluşturacağına, insanları Mersin ortak paydasında birleştireceğine ve aidiyet duygusunu geliştireceğine vurgu yapan Kocamaz, "Tarsus'ta 14 yıl üst üste kesintisiz olarak Tarsus Yarı Maratonu'nu gerçekleştirdik. Şimdi 3 yıldır Mersin'de bu etkinlikleri harekete geçirdik. Yıl sonuna doğru 3. Mersin Maratonu gerçekleştirilecek. Biz bu etkinlikleri yaparken sıradan bir etkinlik olarak düşünmüyoruz. Mümkün olduğu kadar emek vermeye, değer katmaya çalışıyoruz. Bu konuda da federasyon yetkililerinden ve yurt dışından gelen izleyicilerden aldığımız notlar bizi gerçekten memnun ediyor. Bu konuda destek veren, emek gösteren, katkı sunan tepeden tırnağa herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Tabi ki basın bizim için çok çok önemli. Biz üretebiliyoruz ama bunun satışı, tanıtılması hepsinden daha önemli. Ben öyle inanıyorum ki, bu tür etkinlikler Mersin'de bir hemşehricilik bilinci oluşturacak, insanları Mersin ortak paydasında birleştirecek ve aidiyet duygusunu geliştirecek" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Kocamaz tarafından bisiklet turuna destek veren kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerine teşekkür belgesi verildi.

Sertifika törenine Kocamaz'ın yanı sıra, Toros Üniversitesi Rektörü Yüksel Özdemir, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şaban Güneş, Mersin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Kaya, Türk Spor Yazarları Derneği (TSYD) Mersin Temsilcisi Ali Adalıoğlu, Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı (ASKF) Mithat Ertaş, TRT Çukurova Bölge Müdürü Sebahattin Kahraman ile Tüm Mersin Muhtarlar Dernek Başkanı Şeref Bolat katıldı.

(KRY-Y)



09.05.2017 18:05:25 TSI

NNNN