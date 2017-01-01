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Ramazan Mukabeleleri başlıyor

09 Mayıs 2017 Salı, 18:01
Ramazan Mukabeleleri başlıyor

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından bu yıl 6'ıncısı gerçekleştirilecek olan ve bayanların yoğun katılımları ile her mahallede mahalle konaklarında gerçekleştirilen Ramazan Mahalle Mukabele Programları 24 Mayıs'ta başlıyor.
Ramazan ayı'nın bereketi ve fazileti içerisinde mahalle sakinleri bir araya gelerek, Ramazan ayının en güzel şekilde değerlendiriyor. Bilecik Belediyesi, mahallelerdeki birlik, beraberlik ve kardeşlik duygusu ile mahallelilik bilincinin oluşmasına büyük katkılar sağlayacak olan Ramazan Mukabeleleri ile bütün mahallelerdeki komşuları bir araya getiriyor.
Bilecik Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü Görevlisi Gassal Fatma Yılmaz, bütün mahallelerde büyük bir ilgiyle gerçekleştirilen mukabeleler hakkında yaptığı açıklamada, mahalle sakinleri ile birlikte güzel bir çalışmanın içerisinde yer almaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. Yılmaz," Bilecik Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü olarak, bu yıl da mahalle sakinlerimizi Ramazan Mukabelelerinde bir araya getiriyoruz. Bu yıl 6'ıncısını gerçekleştirdiğimiz Ramazan Mukabeleleriyle Ramazan ayını en verimli şekilde geçirmeye gayret gösteriyoruz. Ramazan mukabelelerimiz, bu yıl Ertuğrulgazi Mahalle Konağı, İsmetpaşa Mahalle Konağı, Osmangazi (TOKİ) Mahalle Konağı, Beşiktaş Mahalle Konağı, Hürriyet Mahalle Konağı ile Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde, 24 Mayıs Çarşamba günü saat: 11.00'de başlayacak. Kongre merkezinde ise saat:10.00'da başlayacak. Mahalle sakinlerimiz, bu faaliyetten çok memnunlar. Çünkü bu aktivite ile her biri arasındaki komşuluk ilişkileri ve mahallelilik ilişkileri canlanıyor. Mahalle sakinlerimiz, programımızda ayrıca ilmihal bilgilerini de güncellemiş oluyor, bu konuda çeşitli konular hakkında bilgi sahibi oluyorlar. Bize böyle güzel mekanlarda bu tür güzel ve verimli faaliyetlerde bulunmamız anlamında gerekli tüm katkıyı sağlayan Belediye Başkanımız Sayın Selim Yağcı'ya çok teşekkür ediyoruz'' dedi.
(CKT-DA-Y)

09.05.2017 18:10:34 TSI
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