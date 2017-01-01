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Başkan Yılmaz Arap iş adamlarını ağırladı

09 Mayıs 2017 Salı, 18:08
Başkan Yılmaz Arap iş adamlarını ağırladı
Başkan Yılmaz Arap iş adamlarını ağırladı
- Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz:
- "Avrupa'da ne varsa Samsun'da da o var"

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Samsun, sağlık, ulaşım, turizm potansiyeli yüksek bir şehir. Şunu samimiyetle söylüyorum. Samsun'da kendi şehrinizden bile daha rahat hissedebilirsiniz. Bunun teminatı biziz" dedi.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Suudi Arabistan Riyad ve El Kasım'dan gelen iş adamlarını makamında ağırladı. Doğal güzellikleri bakımından Karadeniz'in incisi olan Samsun, Arap yatırımcıların ve iş adamlarının da gözdesi oldu. Riyad'dan THY ile Samsun'a gelen Arap iş adamları, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ı da ziyaret ederek Samsun'a hayranlıklarını dile getirdiler.

"Avrupa'da ne varsa Samsun'da da o var"
Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, iş adamlarına kente yatırım çağrısı yaptı. Başkan Yılmaz, "Samsun, hayatın ve yaşamın en kolay, sakin olduğu, kentsel ölçekte yerel yönetim hizmetlerinin geniş olduğu bir şehir. Avrupa'da yaşayan birisi orda ne varsa, nelere sahip ise burada da bulabilir, sahip olabilir. Size samimiyetle söylüyorum İsviçre'nin Zürih'i ne kadar temizse Samsun sahilleri de o kadar temiz. Bu sene 4 ayrı yerde Mavi Bayrak aldık. Mavi Bayrak öyle kolay vermiyorlar. Alabilmek için şehri adeta sırat köprüsünden geçiriyorlar. Bu açıdan bu şehirde temizlik bizim olmazsa olmazımız. Denizimiz, şehrimizin temizliği, esnafımızın misafire karşı dürüstlüğü, herhangi bir yanlış yapana karşı kentsel ölçekteki tepkilerimiz bizim özelliklerimizden sadece bazıları. Şunu açıkça söylemek gerekirse Samsun'da kendi şehrinizden bile daha rahat edebilir, her açıdan dünyanın hiç bir yerinde rahat olmadığınız kadar burada rahat hissedebilirsiniz. Bunun teminatı biziz. Siz yeter ki yatırım yapın" diye konuştu.
İlgiden ve karşılamadan dolayı Başkan Yılmaz'a teşekkür eden Arap iş adamları da Samsun'u çok beğendiklerini söyleyerek hayranlıklarını dile getirdiler. Hatıra fotoğrafı çekilmesi ile ziyaret sona ererken Arap iş adamları Başkan Yılmaz ile bol bol özçekim yapmayı da ihmal etmedi.
(SAM-SLH-Y)

09.05.2017 18:16:50 TSI
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