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Nilüfer 16. Uluslararası Spor Şenlikleri'nde kupa sevinci



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Nilüfer 16. Uluslararası Spor Şenlikleri'nde futbol, basketbol ve kort tenisi heyecanı yaşandı.

Gün boyu süren turnuvalarda dereceye girenler belli oldu. Nilüfer Belediyesi Üçevler Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen futbol turnuvasında takımlar dereceye girebilmek için mücadele etti. Minikler kategorisinin final maçında Özel Çakır Okulları ile Canaydın İlkokulu karşılaştı. Çekişmeli geçen maçta Özel Çakır Okulları rakibini 2-1 yenerek şampiyon oldu. 15 Temmuz İlkokulu da rakibi İbrahim Uyar İlkokulu'nu 1-0 yenerek üçüncü oldu. Turnuvanın Küçükler kategorisinde İsmail Kadriye Solakoğulları Ortaokulu ile Özel Kültür Okulları karşılaştı. Maç boyunca üstünlüğünü koruyan İsmail Kadriye Solakoğulları Ortaokulu, rakibini 9-1 gibi farklı bir skorla yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Rakibi Sadettin Türkün Ortaokulu'nu 2-1 yenen Meral Muammer Ağım Ortaokulu da turnuvayı üçüncü tamamladı.

Şenlikler kapsamında düzenlenen kort tenisi turnuvası da heyecanlı anların yaşanmasına sahne oldu. Şahinkaya Okulları Özlüce Kampüsü'nde bulunan tenis kortlarında gerçekleşen müsabakalara 19 okuldan 80 öğrenci katıldı. Ön elemelerin ardından bir üst tura çıkmayı başaran sporcular, gün boyu süren müsabakalarda şampiyonluk mücadelesi verdi.

Nefes kesen karşılaşmaların ardından Bireysel Kız kategorisinde Görükle Hazinedaroğlu İlkokulu öğrencisi Zehra Tunçbilek birinci olurken, Final Okulları öğrencisi Naz Deniz ikinci, Nesrin Fuat Bursalı İlkokulu öğrencisi Duru Karakaş üçüncü ve Final Okulları öğrencisi Derin Dolaşan dördüncü oldu.

Kızlar Takım kategorisinde de Görükle Hazinedaroğlu İlkokulu birinci, Final Okulları ikinci, Nesrin Fuat Bursalı İlkokulu üçüncü ve Abdurrahman Vardar İlkokulu dördüncü oldu.

Bireysel Erkekler'de Kültür Okulları öğrencileri Halil Kağan birinci, Ege Aydın da ikincioldu. 3 Mart İlkokulu öğrencisi Uygar Tekin üçüncü olduğu turnuvada Çakır İlkokulu Metehan Genç de dördüncü sırada yer aldı.

Erkekler Takım'da da Kültür Okulları birinci, Tunçsiper İlkokulu ikinci, Özel 3 Mart İlkokulu üçüncü, Final Okulları da dördüncü oldu.

77 takımın yer aldığı basketbol turnuvası da Küçük Erkekler, Küçük Kızlar, Minik Erkekler ve Minik Kızlar kategorilerinde gerçekleşti. Küçük Erkekler kategorisinde Özel 3 Mart İlkokulu şampiyonluğu göğüslerken, Küçük Kızlar'da da Hatice Gani Erverdi Ortaokulu birincilik kürsüsüne çıktı. Minik Erkekler'de Tan Okulları, Minik Kızlar'da Özel Bursa Marmara Akcan İlkokulu takımları şampiyonluk sevinci yaşadı.

Gün boyu süren müsabakalarda dereceye girenlere kupa ve madalyaları verildi.

(MŞ)



09.05.2017 18:18:08 TSI

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