Yenişehir Belediye Meclisi toplandı
(Fotoğraflı)
Harun Sak
BURSA (İHA) - Yenişehir Belediye Meclisi'nin mayıs ayı toplantısı yapıldı.
Yenişehir'de yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Süleyman Çelik, "Artık alt yapısı biten bölgelerin asfalt çalışmaları tamamlanıyor. Parke taşı ve kaldırım çalışmalarımız da başlıyor. İnşallah bu yaz dönemini iyi değerlendirip insanlarımızı toz ve çamurdan kurtaracağız" dedi.
Ardından gündem maddeleri görüşüldü.
(HS-MŞ)
09.05.2017 18:22:11 TSI
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