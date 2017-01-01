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TSO Başkanı Özcan'nın Berat Kandili mesajı

09 Mayıs 2017 Salı, 18:24
TSO Başkanı Özcan'nın Berat Kandili mesajı

Yasin Erdem
KARABÜK (İHA) - Karabük TSO Başkanı Tuncay Özcan, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Özcan, mesajında, '11 ay'ın sultanı Mübarek Ramazan Ayı'nın müjdeleyicisi, kutsiyetiyle gönüllere ilahi bereket bahşeden, günahlardan beraatine nail olunan mübarek Berat Kandilini tekrar idrak etmenin sevinç ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Yaradan'ın affına sığınmak ve bağışlanma dilenmek için fırsat sunan Berat Kandili, aynı zamanda, kırılan kalpleri onarma, dargınlıkları ve küskünlükleri giderme, kin, nefret ve intikam duygularını aşma, Yaradan'ın affına erebilmek için, yaratılanı affetme günüdür. Bu özel gecede tüm halkımızın, vicdani bir muhasebe yaparak, dargınlıkları ve küskünlükleri unutarak, barışın, dostluğun ve kardeşliğimizin pekiştirilmesi için çaba harcayacağına inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm İslam Âlemi'nin mübarek Berat Kandili'ni kutlar, bu anlamlı gecenin gönüllerimizi aydınlatmasını, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesini dilerim." dedi.
(YE-YE-Y)

09.05.2017 18:33:05 TSI
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