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Vali Tuna Ayakkabıcılar sitesinde incelemelerde bulundu

09 Mayıs 2017 Salı, 18:34
Vali Tuna Ayakkabıcılar sitesinde incelemelerde bulundu
Vali Tuna Ayakkabıcılar sitesinde incelemelerde bulundu

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Organize Sanayi Bölgesinde çalışmaları devam eden Ayakkabıcılar sitesinde incelemelerde bulundu.
İlk olarak Ayakkabıcılar sitesi yapılacak bölgede inceleme yapan Vali Tuna, daha sonra beraberindekilerle birlikte Ayakkabı Fabrikasını gezdi. Üretim aşamaları hakkında fabrika yetkililerinden bilgi alan heyet daha sonra Şanlıurfa'ya yapılacak yatırımlarla ilgili fikir alışverişinde bulundu. Vali Tuna'ya incelemeleri sırasında Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Süleyman Gürsoy, Ayakkabı Yan Sanayiciler Dernek Başkanı Mehmet Arpacı, Vali Yardımcısı Fatih Çelikkaya, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Demirkol ve tanınmış ayakkabı firmalarının da aralarında bulunduğu 22 ayakkabı firmasının yetkilileri eşlik etti.
"Sektörün ilimizi tercih etmesi bizleri memnun ediyor"
İnceleme ve görüşmelerin ardından bir açıklama yapan Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, "Kalkınma bakanımızın ilimizi ziyaretinde bir protokol imzalamıştık. Valiliğimiz Yatırım İzleme ve Koordinasyon başkanlığımız ile kalkınma bankası arasında imzalanan protokolle organize sanayi bölgesi içerisinde toplamda 130 dönüm arazi üzerinde oluşturulan 4 parselde her biri 2 bin 500 metrekare olmak üzere toplamda 30 civarında işletmenin gelebileceği ve 6-7 bin istihdama yaklaşabilecek modern bir ayakkabıcılar sitesi burada kümelenecek. Bu oluşumun imzasını atmıştık. İmza atmak yeterli değil, sektörün içindekilerin gelip bu ortamı görmeleri önemliydi. Tim başkanımız sağ olsun sektörü toplayarak buraya geldiler. Alanı gezdik ve bu konuda görüşmeler yapıldı. İnşallah en kısa zamanda ihalesi yapılıp temeller atılacak. Önümüzdeki sene başlarında niyetimiz bitmiş binalarda üretime başlanmasıdır. Sektörün ilimizi tercih etmesi de bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Biz de OSB yönetimi olarak onlara hizmet etmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Şanlıurfa'mıza hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.
Şanlıurfa'daki incelemeleri ve ayakkabıcılar sitesine ilişkin bir açıklama yapan Tim Başkanı Mehmet Büyükekşi ise "Ayakkabı sanayisi açısından Şanlıurfa'nın Türkiye'de önemli bir merkez olmasını istiyoruz. Bu yüzden 60'a yakın ayakkabı sektöründen firmayla Şanlıurfa'ya iki günlük bir ziyaret gerçekleştirdik. Valimiz de bu konuda bize çok büyük desteklerde bulunuyor. İnşallah önce organize sanayi bölgesinde 130 dönümlük alanda 30 tane ayakkabı sanayicisini ve yan sanayicisini buraya getirebilmeyi, sağladığımızın bin kişilik istihdama ilave bir 5 bin kişi daha istihdamla Türkiye'deki ayakkabı sanayisi açısından önemli bir merkezi hayata geçireceğimizi ümit ediyoruz. Sonrasında yeni yapılacak fabrikalarla hem ihracat açısından hem iç piyasa açısından son derece kaliteli, rekabet edebilir, uygun fiyatlı ayakkabılar üretmek için buradaki istihdam avantajını Türkiye'nin hizmetine sunmak istiyoruz" diye konuştu.
(AK-SD-Y)

09.05.2017 18:42:48 TSI
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