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Bayan Uysal'dan öğrencilere gıda ve giyim yardımı

09 Mayıs 2017 Salı, 18:48
Bayan Uysal'dan öğrencilere gıda ve giyim yardımı
Bayan Uysal'dan öğrencilere gıda ve giyim yardımı

(Fotoğraflı)

Vedat Kılıç
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'ın eşi Sevim Uysal Kışla Mahmut Likoğlu'nda ki ihtiyaç sahibi öğrencilere yardımda bulundu.
Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'ın eşi Sevim Uysal, sosyal projelere desteğini sürdürüyor. Bayan Uysal, Kışla Mahmut Likoğlu'nda ihtiyaç sahibi 30 öğrenciye, gıda ve giyim yardımı yaptı. İlçedeki sosyal projelerle mağdur durumdaki öğrencileri destekleyerek, eğitime katkıda bulunacaklarını vurgulayan Sevim Uysal, çocukları sevindirmekten dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Okul Müdürü Reşat Atar'da Sevim Uysal'a okullarına verdiği destekten dolayı teşekkür etti.
(VK-OA-Y)

09.05.2017 18:57:29 TSI
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