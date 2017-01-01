ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Büyükşehir meclis toplantısı

09 Mayıs 2017 Salı, 18:49
Büyükşehir meclis toplantısı
Büyükşehir meclis toplantısı
- 49 madde meclise havale edildi
- 2016 mali yılı bütçesi 770 milyon TL olarak açıklandı

(Fotoğraflı)

Erdi Demür
SAMSUN (İHA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi 2016 mali yılı bütçesi 770 milyon TL olarak açıklandı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Komisyon toplantısı Meclis Başkanıvekili Turan Çakır başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleşti. Komisyonda, 48 gündem, 1 de gündem dışı olmak üzere toplam 49 gündem maddesi kabul edilerek meclise gönderildi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi 2016 mali yılı tahmini bütçesi 620 milyon iken, 150 milyon ek ödenek ile birlikte 2016 mali yılı bütçe kesin hesabı 770 milyon TL olarak açıklandı. Komisyonun gündem maddelerinden biri olan 2016 mali yılı kesin hesabı görüşüldü. 2016 mali yılı bütçesi 620 milyon TL olan Büyükşehir Belediyesi 2016 yılında 770 milyon gider yaparak 150 milyon TL borçlandı.
Yapılan yatırımların çoğunu borçlanarak yaptıklarını ifade eden Meclis Başkanvekili Turan Çakır, "Büyükşehir Belediye hizmetlerini keşke borçlanmadan yapabilsek. Bizim kendi özel hayatımızda bile beklentilerimiz çok yükseldi. Bunu şehir bazında düşündüğünüzde, şehrin en ücra köşesinde oturan vatandaşlarımız haklı olarak toplu taşıma aracı istiyor, kanalizasyon istiyor, yol istiyor. Çünkü ülkenin her yerinde alt geçitler, üst geçitler, köprüler yapılıyor. Biz de bunları yapmamız gerekiyor. Büyükşehir Belediye sınırları genişledi. Başkanlarımızın da talimatı ile hizmetlerin hayata geçmesi noktasında gayret sarf ediyoruz. Bunları hayal etmek güzel, projelendirmek güzel ama bir de ekonomik boyutu var. Bizim gibi orta ölçekli illerinde maalesef bunları son 2 yılda borçlanarak yapıyoruz. Bu zamana kadar hiç fuzuli harcamalarımız olmadı. 5 bin kilometre grup yolumuz var. Bunun 2,5 yılı içerisinde bin 500 kilometreye yakın oranda yolları yaptık. Çıtamız yükseldi ama gelirimiz aynı oranda yükselmedi. Bunu borçlanma ile yapıyoruz. Yapılan yatırımların birçoğunu maalesef borçlanma ile yapıyoruz. Biz borçlanıyoruz ama şehrin yaşanabilirliğini, şehrin kalitesini yukarı taşıyoruz" diye konuştu.
Konuşmaların ardından ilgili gündem maddesi oy birliği ile kabul edilerek meclise havale edildi.
Komisyonda ayrıca Canik Belediyesi tarafından gündeme getirilen FETÖ bağlantısı nedeniyle kapatılan Canik Başarı Üniversitesinin bir bölümünün dini tesis alanı olması maddesi de 'tekrar eğitim alanı olarak kullanılması' ibaresi ile değiştirilerek komisyonun onayına sunuldu. Madde, oy çokluğu ile kabul edilerek meclise havale edildi.
Ayrıca, Gülsan Sanayi Sitesi'nin taşınması için iş yeri sahiplerine tebligatların gönderildiği belirtilirken, taşınmanın 6 ay sonra gerçekleşmesi yönündeki madde de kabul edilerek meclise gönderildi.
(ED-SLH-Y)

09.05.2017 18:58:46 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Samsun'da telefonla dolandırıcılık iddiası
YEREL

SAMSUN'DA TELEFONLA DOLANDIRICILIK İDDİASI
Başkan Yılmaz Arap iş adamlarını ağırladı
YEREL

BAŞKAN YILMAZ ARAP İŞ ADAMLARINI AĞIRLADI
Bafra Ovası'na can suyu salındı
YEREL

BAFRA OVASI'NA CAN SUYU SALINDI
1,5 yaşında, 32 kilo ağırlığında
YEREL

1,5 YAŞINDA, 32 KİLO AĞIRLIĞINDA
Berat Kandili'ne doğru
YEREL

BERAT KANDİLİ'NE DOĞRU
Karadeniz'de arama kurtarma eğitimi
YEREL

KARADENİZ'DE ARAMA KURTARMA EĞİTİMİ
&quot;Shadow Recai&quot;nin çekimleri tamamlandı
YEREL

"SHADOW RECAİ"NİN ÇEKİMLERİ TAMAMLANDI
Samsun'da &quot;Avrupa Festivali&quot;
YEREL

SAMSUN'DA "AVRUPA FESTİVALİ"
Terör örgütü propagandasına hapis
YEREL

TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASINA HAPİS
Öğrenciler Samsun'u tanıttı
YEREL

ÖĞRENCİLER SAMSUN'U TANITTI
İlkadım'da sağlık taraması
YEREL

İLKADIM'DA SAĞLIK TARAMASI
Başkan Yılmaz: &quot;Bafra için her şeyi planladık&quot;
YEREL

BAŞKAN YILMAZ: "BAFRA İÇİN HER ŞEYİ PLANLADIK"
Bafra'da &quot;Sen İste Yeter Kanser Çeker Gider&quot; sergisi açıldı
YEREL

BAFRA'DA "SEN İSTE YETER KANSER ÇEKER GİDER" SERGİSİ AÇILDI
İlkadım'ın minik yıldızlarından coşkulu konser
YEREL

İLKADIM'IN MİNİK YILDIZLARINDAN COŞKULU KONSER
Avrupa Gençlik Haftası etkinlikleri başladı
YEREL

AVRUPA GENÇLİK HAFTASI ETKİNLİKLERİ BAŞLADI
Minik pazarcılar &quot;tezgah açtı&quot;
YEREL

MİNİK PAZARCILAR "TEZGAH AÇTI"
Zil çalmayan okul
YEREL

ZİL ÇALMAYAN OKUL

15 Temmuz gazisinden Başkan Togar'a nakış işlemeli Türk bayrağı tablosu
YEREL

15 TEMMUZ GAZİSİNDEN BAŞKAN TOGAR'A NAKIŞ İŞLEMELİ TÜRK BAYRAĞI TABLOSU
GÜNCELLEME 2 - Samsun'daki cinayet
YEREL

GÜNCELLEME 2 - SAMSUN'DAKİ CİNAYET
Samsun'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

SAMSUN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Tartıştığı babasını baltayla öldüren kişi tutuklandı
YEREL

TARTIŞTIĞI BABASINI BALTAYLA ÖLDÜREN KİŞİ TUTUKLANDI
Başkan Yılmaz, 11. Cumhurbaşkanı Gül'ün acısını paylaştı
YEREL

BAŞKAN YILMAZ, 11. CUMHURBAŞKANI GÜL'ÜN ACISINI PAYLAŞTI
Şahin: &quot;Türkiye'yi hep 'tarım ve hayvancılık ülkesi' diye kandırdılar&quot;
YEREL

ŞAHİN: "TÜRKİYE'Yİ HEP 'TARIM VE HAYVANCILIK ÜLKESİ' DİYE KANDIRDILAR"
Başkan Yılmaz: &quot;Güzelliklerimizi maskelemişiz&quot;
YEREL

BAŞKAN YILMAZ: "GÜZELLİKLERİMİZİ MASKELEMİŞİZ"
EN ÇOK OKUNANLAR
'Kaplan' gibi geliyor
TEKNOLOJİ

YENİ BİR TANK DOĞDU!

 1
  • 2 Plastik çatalları toprağa batırdı, bakın sonunda ne oldu?
  • 3 Ünlü çiftin 2,5 milyon dolarlık villası
  • 4 Fahriye Evcen okul arkadaşlarıyla buluştu