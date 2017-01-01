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Kdz. Ereğli'ye şehitler tepesi yapılacak

09 Mayıs 2017 Salı, 18:51
Kdz. Ereğli'ye şehitler tepesi yapılacak
Kdz. Ereğli'ye şehitler tepesi yapılacak

(Fotoğraflı)

Vedat Kılıç
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal Şehitler Tepesi Projesini hayata geçireceklerini söyledi. Uysal Şehit Emniyet Müdürü Vefa Karakurdu'nun adının Beyçayırı Stadına verilmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığı'na gerekli müracaatları yaptıklarını anlattı.
Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Kepez Mahallesi Uyuyan Güzel Tepesi mevkiinde hayata geçirmeyi planladıkları Şehitler Tepesi Projesi'ni yakın zaman da meclise taşıyacaklarını dile getirdi.
Başkan Uysal, İstanbul Beşiktaş'ta çevik kuvvet ekibine yönelik düzenlenen bombalı saldırı sonucu şehit olan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürü Vefa Karakurdu'nun babası emekli Emniyet Müdürü Erdal Karakurdu ile bir araya geldi. Uysal, Şehit Emniyet Müdürü Vefa Karakurdu'nun isminin Beyçayırı stadına verilmesi için hazırlanan dosyayı Gençlik ve Spor il Müdürlüğü aracılığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ilettiklerini, bakanlıktan konu ile ilgili cevap beklediklerini ifade etti. Şehit babası Erdal Karakurdu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan olumsuz cevap gelmesi durumunda oğlunun isminin kendi mahallelerinde ki sokağa verilmesini talep etti. Başkan Uysal ise Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan olumsuz cevap gelmesi durumunda Erdal Karakurdu'nun oturduğu Murtaza Mahallesi Kasaplar Sokağın adının Şehit Emniyet Müdürü Vefa Karakurdu olarak Uysal ayrıca, Kepez mahallesi Uyuyan Güzel mevkiinde yapılması planlanan 'Şehitler Tepesi' projesi hakkında bilgi verdi. Şehitler tepesinde şehitler için anıtlar yapılacağını, Ereğli belediyesi Mezarlıklar müdürlüğü hocaları tarafından şehitlerin ve ölmüşlerin ruhlarına Kur'an-ı Kerim okunacağını dile getiren Uysal aynı zamanda dışarıdan da gelecek, il ve ilçeden gidecek şehit yakınları ve anıt mezarları ziyaret edecek aileler için de park alanı ve sosyal anlamda hizmetlerinde sunulacağını belirtti.
(VK-OA-Y)

09.05.2017 18:59:18 TSI
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