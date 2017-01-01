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Yeni Milasspor seçime gidiyor



(Fotoğraflı)



Çağrı Purma

MUĞLA (İHA) - Muğla Süper Amatör Küme Ligi Şampiyonu Yeni Milasspor Kulübü Başkanı Hasan Özmen, BAL Ligi Play Off Yatağanspor karşılaşması sonrasında ilk kez basına bilgi vererek kulüp yönetimi ve başkanlık için seçim gününü açıkladı.

2016 - 2017 Muğla Süper Amatör Küme Ligi Şampiyonu Yeni Milasspor Futbol Takımı Başkanı Hasan Özmen tarafından yapılan açıklamada, 27 Mayıs 2017 Cumartesi günü 'Olağanüstü Genel Kurul Kararı' aldıklarını ve çoğunluk sağlanamaması halinde 3 Haziran 2017 Cumartesi günü çoğunluk aranmaksızın genel kurul kararı aldıklarını belirterek şu açıklamalarda bulundu;

"Son genel kurulda tek listeyle yapılan seçim sonrasında bu onurlu görevi üstlendik. İki yıl boyunca ekonomik sıkıntılarla boğuşan kulübümüzü yönetebilmek ve şampiyon yapabilmek için mücadele ettik. Özellikle tesisimizin yıkılması ve stad reklamı alamamamızdan dolayı kulübümüz ciddi sıkıntılar yaşamaya başladı. Bu kulübe gelir sağlayabilmek için yaptığımız etkinliklerden ihtiyacımız olan bütçeleri eksik de olsa yapmayı başardık. İki yılda yönetim olarak 600.000 liranın üzerinde kulübümüze bağış ve bilet satışlarından gelir sağladık. Belediye Başkanımız Sayın Muhammet Tokat'ında destekleriyle zafere ulaştık. Uzun yıllar kupa gelmeyen şehrimize bu anlamlı kupayı getirmeyi başardık. Halkımıza bu sevinci yaşattığımız için gururluyuz, mutluyuz. Şimdi yenilenme zamanı; gerek yönetimimizi gerekse aday olacak diğer yönetimlerin Milasspor için daha iyi kadrolar kurabilmesi amacıyla 27 Mayıs 2017 Cumartesi günü, çoğunluk sağlanamaması halinde 3 Haziran 2017 Cumartesi günü saat 17'de yapılmak üzere Olağanüstü Kongre kararı aldık. Daha önce bu kulübü yönetme arzusu ve cesareti gösteren tüm yönetim kurullarında çalışan arkadaşlarıma, kardeşlerime ve abilerime teşekkür ederim. Onlardan devraldığım bu şanlı bayrağı hep yukarıda tutacağımıza söz vermiştim ve sözümü tutarak takımımızı ve kulübümüzü şampiyon yaptık. Bugüne kadar kulübümüze ve bize destek olan Kaymakamım Sayın Eren Arslan'a, Etimesgut Kaymakamı Sayın Fuat Gürel'e, Emniyet Müdürümüm Sayın Turgay Ava'ya, Belediye Başkanım ve Milassporun Onursal Başkanı Sayın Muhammet Tokat'a, Milasımıza bu sene zafer yaşatan Antrenör ve futbolcularıma, işadamlarımıza, odalarımıza, halkımıza, cefakar taraftarlarımıza, yönetim kuruluma ve her sıkıntımda yanımda olan aileme çok teşekkür ederim. Milassporuma ne kadar hakkım varsa helal olsun"

(ÇP-MB-S)



09.05.2017 19:32:33 TSI

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