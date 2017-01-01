ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Siverek'te spor kompleksi açılıyor

09 Mayıs 2017 Salı, 19:41
Siverek'te spor kompleksi açılıyor
Siverek'te spor kompleksi açılıyor

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa kent merkezinin yanı sıra 13 ayrı ilçede çalışmalarını sürdürüyor. 2017 yılı planlamasında yer alan projelerine devam eden Büyükşehir Belediyesi, Siverek Spor kompleksini hizmete açıyor ve kültür merkezinin temelini de atıyor.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi her ilçeye eşit hizmet anlayışıyla fiziki ve sosyal belediyecilik hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. İlçelerde yürütülen sıcak asfalt, sathi asfalt, prestij cadde uygulaması, kilitli parke döşeme işi, kaldırım, semt pazarı, semt sahası, kültür merkezi ve diğer fiziki ve sosyal faaliyetlerle vatandaşlara en iyi hizmeti sunmaya çalışan Büyükşehir Belediyesi, gençlerin sosyal ve spor faaliyetlerinin yapabileceği yatırımları da yapmaya devam ediyor.
Siverek spor kompleksi açılıyor
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Siverek Ayvanat Mahallesinde yapımında sona gelinen spor kompleksi Siverekli gençlerin hizmetine sunuluyor. 10 Mayıs çarşamba günü saat 10.00'da Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin katılımıyla açılışı gerçekleştirilecek.
Kültür merkezi temeli atılıyor
Büyükşehir Belediyesi, Siverek'in Fırat Mahallesinde 4 bin 800 metrekarelik bir alan üzerine kurulacak olan Siverek Kültür Merkezinin temel atma töreni ise aynı gün saat 11:00'da yine Başkan Nihat Çiftçi'nin katılımıyla gerçekleştirilecek. 4 bin 800 metrekarelik bir alan üzerine kurulacak olan Siverek Kültür Merkezi projesinde bulunan konferans salonu, açık ve kapalı sinema salonları, kafeterya, kütüphane, toplantı odası, restoran ve atölyelerle ilçenin sosyo-kültürel ihtiyacını karşılayacak.
İlçede yapılacak açılış ve temel atma törenine Başkan Çiftçi, tüm Sivereklileri davet etti.
(Şİ-SD-Y)

09.05.2017 19:49:57 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Çiftçi İslam aleminin Berat Kandilini kutladı
YEREL

ÇİFTÇİ İSLAM ALEMİNİN BERAT KANDİLİNİ KUTLADI
Vali Tuna Ayakkabıcılar sitesinde incelemelerde bulundu
YEREL

VALİ TUNA AYAKKABICILAR SİTESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU
Ceylanpınar'da Kilitli Parke Taşı Döşenmeye Başladı
YEREL

CEYLANPINAR'DA KİLİTLİ PARKE TAŞI DÖŞENMEYE BAŞLADI
Halfeti'nin &quot;Karagül&quot;ü serada yerini aldı
YEREL

HALFETİ'NİN "KARAGÜL"Ü SERADA YERİNİ ALDI
Batılı öğrencilere akranları Şanlıurfa'yı tanıtıyor
YEREL

BATILI ÖĞRENCİLERE AKRANLARI ŞANLIURFA'YI TANITIYOR
Balkondan düşen çocuğu yakalayan esnafa hediye
YEREL

BALKONDAN DÜŞEN ÇOCUĞU YAKALAYAN ESNAFA HEDİYE
Büyükşehir Ceylanpınar ilçe mezarlığını onarıyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR CEYLANPINAR İLÇE MEZARLIĞINI ONARIYOR
Ekinci, Berat Kandilini Kutladı
YEREL

EKİNCİ, BERAT KANDİLİNİ KUTLADI
Yavru kurtlar anne köpeğe emanet
YEREL

YAVRU KURTLAR ANNE KÖPEĞE EMANET
Sosyal medyada terör propagandasına gözaltı
YEREL

SOSYAL MEDYADA TERÖR PROPAGANDASINA GÖZALTI
Altın Palmiye'de yılın Belediye Başkanı Nihat Çiftçi oldu
YEREL

ALTIN PALMİYE'DE YILIN BELEDİYE BAŞKANI NİHAT ÇİFTÇİ OLDU
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI

Haliliye'de parklar yaza hazır
YEREL

HALİLİYE'DE PARKLAR YAZA HAZIR
Şanlıurfa'da 143 kilo 600 gram esrar ele geçirildi
YEREL

ŞANLIURFA'DA 143 KİLO 600 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
TEOG'ta başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi
YEREL

TEOG'TA BAŞARILI OLAN ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ
Yollar prestij kazanıyor
YEREL

YOLLAR PRESTİJ KAZANIYOR
Şanlıurfaspor, &quot;özel kamp&quot; yapıyor
YEREL

ŞANLIURFASPOR, "ÖZEL KAMP" YAPIYOR
Başkan Demirkol çalışma salonlarını ziyaret etti
YEREL

BAŞKAN DEMİRKOL ÇALIŞMA SALONLARINI ZİYARET ETTİ
Şanlıurfa'da lastiği patlayan yolcu uçağı 8 saat rötar yaptı
YEREL

ŞANLIURFA'DA LASTİĞİ PATLAYAN YOLCU UÇAĞI 8 SAAT RÖTAR YAPTI
Akçakale Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısı yapıldı
YEREL

AKÇAKALE BELEDİYESİ MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI
Kudüs'teki İslam eserlerinin fotoğrafları Şanlıurfa'da sergileniyor
YEREL

KUDÜS'TEKİ İSLAM ESERLERİNİN FOTOĞRAFLARI ŞANLIURFA'DA SERGİLENİYOR
Siverek'te İş-Kur kurası noter huzurunda yapıldı
YEREL

SİVEREK'TE İŞ-KUR KURASI NOTER HUZURUNDA YAPILDI
Şanlıurfa'da Karadenizliler derneği açıldı
YEREL

ŞANLIURFA'DA KARADENİZLİLER DERNEĞİ AÇILDI
Harran'da kadın doğum günleri çalıştayı yapıldı
YEREL

HARRAN'DA KADIN DOĞUM GÜNLERİ ÇALIŞTAYI YAPILDI
EN ÇOK OKUNANLAR
'Kaplan' gibi geliyor
TEKNOLOJİ

YENİ BİR TANK DOĞDU!

 1
  • 2 Plastik çatalları toprağa batırdı, bakın sonunda ne oldu?
  • 3 Ünlü çiftin 2,5 milyon dolarlık villası
  • 4 Fahriye Evcen okul arkadaşlarıyla buluştu