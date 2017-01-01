YEREL HABERLER / ŞANLIURFA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Siverek'te spor kompleksi açılıyor

Siverek'te spor kompleksi açılıyor



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa kent merkezinin yanı sıra 13 ayrı ilçede çalışmalarını sürdürüyor. 2017 yılı planlamasında yer alan projelerine devam eden Büyükşehir Belediyesi, Siverek Spor kompleksini hizmete açıyor ve kültür merkezinin temelini de atıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi her ilçeye eşit hizmet anlayışıyla fiziki ve sosyal belediyecilik hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. İlçelerde yürütülen sıcak asfalt, sathi asfalt, prestij cadde uygulaması, kilitli parke döşeme işi, kaldırım, semt pazarı, semt sahası, kültür merkezi ve diğer fiziki ve sosyal faaliyetlerle vatandaşlara en iyi hizmeti sunmaya çalışan Büyükşehir Belediyesi, gençlerin sosyal ve spor faaliyetlerinin yapabileceği yatırımları da yapmaya devam ediyor.

Siverek spor kompleksi açılıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Siverek Ayvanat Mahallesinde yapımında sona gelinen spor kompleksi Siverekli gençlerin hizmetine sunuluyor. 10 Mayıs çarşamba günü saat 10.00'da Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin katılımıyla açılışı gerçekleştirilecek.

Kültür merkezi temeli atılıyor

Büyükşehir Belediyesi, Siverek'in Fırat Mahallesinde 4 bin 800 metrekarelik bir alan üzerine kurulacak olan Siverek Kültür Merkezinin temel atma töreni ise aynı gün saat 11:00'da yine Başkan Nihat Çiftçi'nin katılımıyla gerçekleştirilecek. 4 bin 800 metrekarelik bir alan üzerine kurulacak olan Siverek Kültür Merkezi projesinde bulunan konferans salonu, açık ve kapalı sinema salonları, kafeterya, kütüphane, toplantı odası, restoran ve atölyelerle ilçenin sosyo-kültürel ihtiyacını karşılayacak.

İlçede yapılacak açılış ve temel atma törenine Başkan Çiftçi, tüm Sivereklileri davet etti.

(Şİ-SD-Y)



09.05.2017 19:49:57 TSI

NNNN

