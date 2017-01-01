ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Atilla'dan Berat Kandili kutlaması

09 Mayıs 2017 Salı, 20:11
Başkan Atilla'dan Berat Kandili kutlaması
Başkan Atilla'dan Berat Kandili kutlaması

(Fotoğraflı)

Uğur Kuş
ŞANLIURFA (İHA) - Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Berat Kandilini kutladı.
Başkan Menderes Atilla, kandiller, kulun yalvarış ve yakarışlarını Mevla'ya sunduğu bir gün olduğunu belirterek, "Kandiller, yaradanın af, merhamet ve iyiliğinden bol bol yararlanacağımız umut, huzur ve müjde gecesidir" dedi.Berat Kandilinin kardeşliğin, dostluğun, sevginin, barışın berata esas bir gece olduğunu vurgulayan Başkan Atilla, "11 ayın sultanı Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandili, Müslümanların, sınırsız af ve merhamet sahibi olan yüce Allah'a sığınarak günahlarından arındıkları, ilahi lütuf ve bereketlere eriştikleri müstesna zaman dilimlerinden birisidir. Hayatı daha yaşanabilir kılmak ve birbirimizin yükünü azaltmak için ailevi ve sosyal ilişkilerimizde sevgi, yardımlaşma, merhamet ve hoşgörüyü öne çıkaralım. Böyle feyizli ve bereketli gecelerde anne ve babamızın hayır dualarını alalım ve çevremizle insanî ilişkilerimizi daha da güçlendirelim. Bu vesile ile tüm Ceylanpınar halkının ve bütün İslam aleminin Berat Kandilini tebrik ediyor, bu gecede yapılan duaların birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine, tüm insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını, özellikle komşumuz Suriye, Irak olmak üzere Mısır ve Filistin'de akan kanın durmasını diliyor Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.
(UK-SD-Y)

09.05.2017 20:20:33 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Siverek'te spor kompleksi açılıyor
YEREL

SİVEREK'TE SPOR KOMPLEKSİ AÇILIYOR
Çiftçi İslam aleminin Berat Kandilini kutladı
YEREL

ÇİFTÇİ İSLAM ALEMİNİN BERAT KANDİLİNİ KUTLADI
Vali Tuna Ayakkabıcılar sitesinde incelemelerde bulundu
YEREL

VALİ TUNA AYAKKABICILAR SİTESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU
Ceylanpınar'da Kilitli Parke Taşı Döşenmeye Başladı
YEREL

CEYLANPINAR'DA KİLİTLİ PARKE TAŞI DÖŞENMEYE BAŞLADI
Halfeti'nin &quot;Karagül&quot;ü serada yerini aldı
YEREL

HALFETİ'NİN "KARAGÜL"Ü SERADA YERİNİ ALDI
Batılı öğrencilere akranları Şanlıurfa'yı tanıtıyor
YEREL

BATILI ÖĞRENCİLERE AKRANLARI ŞANLIURFA'YI TANITIYOR
Balkondan düşen çocuğu yakalayan esnafa hediye
YEREL

BALKONDAN DÜŞEN ÇOCUĞU YAKALAYAN ESNAFA HEDİYE
Büyükşehir Ceylanpınar ilçe mezarlığını onarıyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR CEYLANPINAR İLÇE MEZARLIĞINI ONARIYOR
Ekinci, Berat Kandilini Kutladı
YEREL

EKİNCİ, BERAT KANDİLİNİ KUTLADI
Yavru kurtlar anne köpeğe emanet
YEREL

YAVRU KURTLAR ANNE KÖPEĞE EMANET
Sosyal medyada terör propagandasına gözaltı
YEREL

SOSYAL MEDYADA TERÖR PROPAGANDASINA GÖZALTI
Altın Palmiye'de yılın Belediye Başkanı Nihat Çiftçi oldu
YEREL

ALTIN PALMİYE'DE YILIN BELEDİYE BAŞKANI NİHAT ÇİFTÇİ OLDU
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI

Haliliye'de parklar yaza hazır
YEREL

HALİLİYE'DE PARKLAR YAZA HAZIR
Şanlıurfa'da 143 kilo 600 gram esrar ele geçirildi
YEREL

ŞANLIURFA'DA 143 KİLO 600 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
TEOG'ta başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi
YEREL

TEOG'TA BAŞARILI OLAN ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ
Yollar prestij kazanıyor
YEREL

YOLLAR PRESTİJ KAZANIYOR
Şanlıurfaspor, &quot;özel kamp&quot; yapıyor
YEREL

ŞANLIURFASPOR, "ÖZEL KAMP" YAPIYOR
Başkan Demirkol çalışma salonlarını ziyaret etti
YEREL

BAŞKAN DEMİRKOL ÇALIŞMA SALONLARINI ZİYARET ETTİ
Şanlıurfa'da lastiği patlayan yolcu uçağı 8 saat rötar yaptı
YEREL

ŞANLIURFA'DA LASTİĞİ PATLAYAN YOLCU UÇAĞI 8 SAAT RÖTAR YAPTI
Akçakale Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısı yapıldı
YEREL

AKÇAKALE BELEDİYESİ MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI
Kudüs'teki İslam eserlerinin fotoğrafları Şanlıurfa'da sergileniyor
YEREL

KUDÜS'TEKİ İSLAM ESERLERİNİN FOTOĞRAFLARI ŞANLIURFA'DA SERGİLENİYOR
Siverek'te İş-Kur kurası noter huzurunda yapıldı
YEREL

SİVEREK'TE İŞ-KUR KURASI NOTER HUZURUNDA YAPILDI
Şanlıurfa'da Karadenizliler derneği açıldı
YEREL

ŞANLIURFA'DA KARADENİZLİLER DERNEĞİ AÇILDI
EN ÇOK OKUNANLAR
'Kaplan' gibi geliyor
TEKNOLOJİ

YENİ BİR TANK DOĞDU!

 1
  • 2 Plastik çatalları toprağa batırdı, bakın sonunda ne oldu?
  • 3 Ünlü çiftin 2,5 milyon dolarlık villası
  • 4 Fahriye Evcen okul arkadaşlarıyla buluştu