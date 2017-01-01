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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

09 Mayıs 2017 Salı, 20:59
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Kayseri polisi tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alınırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonda S.S. (30), A.N. (25) ve M.G. (23) yakalandı. Şahısların üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramada; satışa hazır vaziyette 11 fişek halinde daralı ağırlığı 14.35 gram ve kilitli poşet içerisinde 12.70 gram Metamfetamin maddesi, 2,25 gram esrar maddesi, uyuşturucu madde tartımında kullanılan 1 adet hassas terazi, 1 adet 7.65 tabanca ve bu tabancaya ait 20 adet fişek, 1 adet pompalı tabir edilen tüfek ve bu tüfeğe ait 7 adet fişek, şahısların üzerinde yapılan aramada ise 3.00 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Yakalanan şahıslar gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
(AG-Y)

09.05.2017 21:08:32 TSI
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