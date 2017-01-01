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YSK, MHP Bozüyük İlçe seçimini iptal etti



İsmet Cep

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde geçtiğimiz günlerde yapılan MHP İlçe Kongresi, Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edildi.

Edinilen bilgiye göre, MHP Genel Merkezi Bozüyük'te gerçekleşen kongreyi delege yapısının uygun olmadığı gerekçesiyle İlçe Seçim Kuruluna şikayet ederek seçimin iptalini istedi. Ancak İlçe Seçim Kurulu talebi reddetti. Genel Merkez bunun üzerine itirazını YSK'ya taşıdı. Aynı gerekçeyle YSK'ya başvuran Genel Merkezin talebi kabul edilerek MHP Bozüyük İlçe kongresi iptal edildi. Gelinen süreçte MHP'nin Bozüyük İlçe Kongresinin önümüzdeki günlerde yeniden yapılacağı kaydedildi.

(İÇ-ÖZ-Y)



09.05.2017 22:16:00 TSI

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