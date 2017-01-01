YEREL HABERLER / ÇANKIRI HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Köse: "Esnafımıza büyük önem veriyoruz"

Vali Köse: "Esnafımıza büyük önem veriyoruz"



(Fotoğraflı)



Ceyhun Doğan

ÇANKIRI (İHA) - Çankırı Valisi Mesut Köse, esnafı ziyaret ederek onlarla sohbet etti.

Çok sık olmasa da esnafları ziyaret ettiğini söyleyen Vali Köse, "İlimiz ekonomisinin dinamiği olan, asırlık geleneklerini bugün bile sürdüren esnafımıza büyük önem veriyoruz" dedi.

İmaret Caddesi'ndeki Çankırı'nın köklü esnaflarını bir bir gezerek sohbet eden Vali Mesut Köse, esnafın sıcak ilgisiyle karşılaştı.

Esnafın işleriyle ilgili sıkıntıları ve taleplerini dinleyen Köse, esnafın daha rahat çalışması için sorunların çözümü noktasında ellerinden gelen katkıyı sunmaya hazır olduklarını ifade etti.

(CD-SLH)



09.05.2017 22:48:27 TSI

NNNN

