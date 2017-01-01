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Malazgirt'te Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Futbol Turnuvası

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 08:04
Malazgirt'te Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Futbol Turnuvası
Malazgirt'te Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Futbol Turnuvası

(Fotoğraflı)

Veysel Eşin
MUŞ (İHA)  Muş'un Malazgirt ilçesinde uğradığı hain saldırı sonucu şehit düşen İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ın anısına Öğretmenler arası Halı Saha Futbol Turnuvası yapılacak.
Eğitim Bir-Sen Malazgirt Şube Başkanı Erhan Arslan, Eğitim Bir-Sen Malazgirt Şubesi olarak bu yıl Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Öğretmenler arası Futbol Turnuvasının ilkini düzenleyeceklerini belirterti. Şehit Arslan Kulaksız'ı unutmanın mümkün olmadığını ifade eden Arslan, "2015 yılında şehit düşen komutanımız Arslan Kulaksız'ı unutmak mümkün değildir. Bu yıl ilkini düzenleyeceğimiz Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Futbol Turnuvasının 15 Mayıs'ta startını vermeyi düşünüyoruz. Bu turnuvayı geleneksel hale getireceğiz inşallah. Öğretmenlerimizden ve müdürlüğümüz çalışanlarından oluşturduğumuz takımlar ile eleme usulü yapacakları maçlar sonucunda şampiyon olacak takım belirlenecek. Dereceye giren takımların kupalarıyla birlikte hediyeleri turnuva sonunda törenle verilecek. Dostluk içinde yapılacak maçlara tüm Malazgirtli kardeşlerimizi davet ediyoruz. Şimdiden turnuvaya emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
(VE-MSA-Y)

10.05.2017 08:14:03 TSI
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