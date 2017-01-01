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DAİB, KOSGEB işbirliğiyle İhracat Danışmanlığı programına devam ediyor



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ERZURUM (İHA) - Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) işbirliği ile "Tematik Destek Programı" kapsamında desteklenen "İhracat Danışmanlığı" projesinde Erzincan, Elazığ ve Iğdır illerinde programa dahil olan toplam 35 firmayla yüz yüze ve yerinde ziyaret yöntemiyle danışmanlık hizmetine başlandı.

İhracat Danışmanlığı projesinin birinci ve ikinci grup illeri olan Erzurum ve Van illerinde projeye dahil firmaların danışmanlık ve eğitim çalışmaları Ocak Ayı itibariyle tamamlanmış olup 22 firmanın İhracat Eylem Planları hazırlandı.

İhracat Danışmanlığı projesi kapsamında danışmanlık ve firma bazlı ihracat eylem planı hazırlanması süreci, Erzincan ve Elazığ illerinde firmalara yönelik danışmanlık hizmeti, Şubat ve Mart aylarında; Iğdır'da ise Nisan ayında firma yetkililerinin katılımıyla yapılan açılış toplantılarıyla başladı. Söz konusu raporların Mayıs-Haziran ayı içinde tamamlanması öngörülmekte.

İhracat Danışmanlığı Programı Nedir?

KOBİ'lerin uluslararası rekabette güçlü olmalarına yardımcı olmak amacıyla geliştirilen İhracat Danışmanlığı Programı, daha önce çeşitli engeller veya yetersizlikler nedeniyle hiç ihracat yapmamış veya düzenli ihracat yapamamış KOBİ'lerin uluslararası pazarlara açılarak düzenli birer ihracatçı haline gelmelerini hedefleyen programdır.

(ERZ-AA-Y)



10.05.2017 08:23:51 TSI

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