ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Balya' da Bilim Fuarı açıldı

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 08:16
Balya' da Bilim Fuarı açıldı
Balya' da Bilim Fuarı açıldı

(Fotoğraflı)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Balya ilçesinde, Zübeyde Hanım Yatılı Bölge Ortaokulu'nda Tübitak 4006 Bilim Fuarı açıldı. Okulun salonundaki fuarın açılışını Kaymakam Fatih Topuz yaptı.
Tübitak 4006 Bilim Fuarı açılışına, Balya Belediye Başkan vekili Sefer Atak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzanç ve kurum amirleri ile veliler ve diğer okulların öğrencileri katıldı. Açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Osman Sözener,"Tübitak'ın desteğiyle bu yıl ilkini düzenlediğimiz Tübitak 4006 Bilim Fuarı'nın açılışını gerçekleştirmenin mutluluğu içindeyiz. Hepinizin bildiği üzere bilim fuarları öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan öğrenme metotlarından biridir. Bu tür etkinlikler hayal gücü ile yaratıcılığın birleşimidir. Eğitim kurumlarının öncelikli amacı da bu yaratıcılığın ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktır" dedi.
Bilim fuarına 10 araştırma ve 10 tasarım olmak üzere toplam 20 proje hazırlanmış ve 13 danışman öğretmen görev aldı. Fuarı gezen İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzanç, Tübitak 4006 bilim fuarında yapılan çalışmalardan ötürü okul idaresi, öğretmen ve öğrencilerini tebrik etti. Bu tür çalışmaların genç beyinlerde bilimin önemini kavrayıp birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağladığını belirtti. Kaymakam Fatih Topuz ise, ilçe de ilk defa gerçekleştirilen Tübitak 4006 Bilim Fuarında Zübeyde Hanım YBO okulunun çalışmalarından duyduğu memnuniyeti belirtti. Öğrencilere seslenen Kaymakam Topuz," Yeryüzünde ki hiçbir icadın, buluşun sıfırdan var olmadığı ortadadır. Her çalışma mutlaka bir emek ve düşünce sonucunda ortaya çıkmıştır. Burada yapılan proje çalışmalarının her birinin ileride başarılı çalışmalarınıza atılacak büyük imzaların ilk basamağı olacağına inanıyorum" dedi.
(FT-

10.05.2017 08:25:59 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Ayvalık HEM'in yıl sonu sergisine yoğun ilgi
YEREL

AYVALIK HEM'İN YIL SONU SERGİSİNE YOĞUN İLGİ
Yabancı öğretmenler okullara hayran kaldı
YEREL

YABANCI ÖĞRETMENLER OKULLARA HAYRAN KALDI
Altıeylül'den bahar temizliği
YEREL

ALTIEYLÜL'DEN BAHAR TEMİZLİĞİ
Balıkesir Türk Müziği Korosunun konseri ilgi ile karşılandı
YEREL

BALIKESİR TÜRK MÜZİĞİ KOROSUNUN KONSERİ İLGİ İLE KARŞILANDI
Burhaniye'de Narkotik Ekipleri sokak satıcılarına savaş açtı
YEREL

BURHANİYE'DE NARKOTİK EKİPLERİ SOKAK SATICILARINA SAVAŞ AÇTI
Kafede yangın paniği
YEREL

KAFEDE YANGIN PANİĞİ
Burhaniye'de çalınan köpek jandarmayı alarma geçirdi
YEREL

BURHANİYE'DE ÇALINAN KÖPEK JANDARMAYI ALARMA GEÇİRDİ
Burhaniye MHP'de Kurt adaylığını açıkladı
YEREL

BURHANİYE MHP'DE KURT ADAYLIĞINI AÇIKLADI
Balıkesir kan veriyor kampanyası başladı
YEREL

BALIKESİR KAN VERİYOR KAMPANYASI BAŞLADI
İvrindi İmam Hatip mezunları piknikte buluştu
YEREL

İVRİNDİ İMAM HATİP MEZUNLARI PİKNİKTE BULUŞTU
Mesleki Yeterlilik Belgesi'ne ilgi yüksek
YEREL

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ'NE İLGİ YÜKSEK
Bandırmalı öğrenciler Avrupa'ya gidiyor
YEREL

BANDIRMALI ÖĞRENCİLER AVRUPA'YA GİDİYOR
Ara eleman sıkıntısını yurt dışı ile aşacaklar
YEREL

ARA ELEMAN SIKINTISINI YURT DIŞI İLE AŞACAKLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
1 dolardan sonra şimdi de dolmakalem!
GÜNDEM

1 DOLARDAN SONRA ŞİMDİ DE DOLMAKALEM!

 1
  • 2 Aç karnına su içmek için 10 neden!
  • 3 Ve Eser konuştu: Yuva yıkan kadın gibi oldum
  • 4 Organ avcıları! 2 Türk doktora büyük suçlama!