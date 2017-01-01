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Erdoğan Arıkan en anlamlı maçını Karacasu'da anlatacak

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 08:28
Erdoğan Arıkan en anlamlı maçını Karacasu'da anlatacak
Erdoğan Arıkan en anlamlı maçını Karacasu'da anlatacak

(Fotoğraflı)

Özgür Dedeoluk
AYDIN (İHA) - TRT'nin ünlü spor spikeri ve sunucu Erdoğan Arıkan Aydın'ın Karacasu ilçesinde engelli öğrencilerin oynayacağı futbol maçını anlatacak.
Bugüne kadar anlattığı Dünya Kupası, Şampiyonlar ligi maçları ve sunduğu programlarla akıllarda yer edinen TRT spor spikeri Erdoğan Arıkan Aydın'ın Karacasu ilçesinde engelliler haftası sebebiyle düzenlenecek organizasyona katılacak. Karacasu Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 10-16 Mayıs Engelliler Haftası Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında düzenlenecek futbol maçında engelli öğrencilerin oynayacağı maçı anlatacak olan Erdoğan Arıkan engelli öğrencilerin yaşayacağı bu farklı güne katkıda bulunacak. Arıkan'ın katılacağı maç 12 Mayıs Cuma günü saat 13.40'ta Karacasu Şehir Stadında oynanacak.

Karacasu Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı'nın yüksek lisans projesi olan Mate Man (KANKA) projesi Karacasu'da hayata geçirildi. Bu proje kapsamında engelli öğrenciler ile kankaları futbol maçı yapacak. Bugüne kadar pek çok farklı etkinliğin düzenlendiği Kanka projesi ile engelli öğrenciler ile diğer öğrencilerin karşılıklı olarak empati kurmaları amaçlanıyor.

Erdoğan Arıkan'ın anlatacağı maçın yanı sıra 10-16 Mayıs tarihleri arasında Karacasu'da çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Karacasu Kaymakamlığı tarafından Engelliler Haftası Kültür Sanat Etkinlikleri adı altında düzenlenen programlarda ünlü yazar ve şairler Karacasu'da buluşacak. 10 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20.00'da ünlü araştırmacı-yazar Rezzan Kiraz'ın Afrodisias eşiğinde Venüs Sohbetleri, 11 Mayıs saat 15.00'te Kişisel Gelişim Uzmanı Mehmet Resul Ayun Başarı ve Motivasyon, 13 Mayıs saat 20.00'da Yazar Şair Prof. Dr. Nurullah Genç Başarı Bedel İster, 15 Mayıs 18.00'da Mevlana Vakfı 2. Başkanı Esin Çelebi Bayru Tarihte ve Mevlevilikte Kadın, 20.00'da Şair, Yazar, Radyocu Kahraman Tazeoğlu Şiir dinletisi, 16 Mayıs 18.00'da şair Prof. Dr. Muhammed Nur Doğan Şanlı Bayrağımızın Sembolleri, 20.00'da yazar Bülent Gardiyanoğlu İyi bir kariyerin ve mutlu bir hayatın sırrı isimli programları gerçekleştirecek.
(OD-MB-Y)

10.05.2017 08:37:49 TSI
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