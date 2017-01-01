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Ağrı'da Spor Şenliği sona erdi

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 08:30
Ağrı'da Spor Şenliği sona erdi
Ağrı'da Spor Şenliği sona erdi

(Fotoğraflı)

Ahmet Genç
AĞRI (İHA) - Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinesinde Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi tarafından il genelinde ortaokullar arasında bu yıl ikincisi düzenlenen spor şenliği sona erdi.
İl merkez ve ilçelerinden ortaokulların katıldığı spor şenliği futbol, basketbol ve voleybol branşlarında yapıldı. Spor Şenliği sonucunda dereceye giren takımlara kupa ve ödülleri İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, Gençlik Hizmetleri ve Spor Şube Müdürü Cemil Budak, okul müdürleri, öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla verildi. Ödül töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan,"Özellikle TEOG sınavı sonrasında öğrencilerin stres atmaları, kaynaşmaları ve Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisemizin tanıtımı açısından bu spor şenliğinin çok faydalı olduğuna inanıyorum. Bu vesile ile Ağrı geneli ortaokullar arasında düzenlenen spor şenliğinde emeği geçen Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisemizin idareci, öğretmen ve personellerine teşekkür ediyorum. Spor şenliğine katılarak dostça mücadele eden bütün öğrencilerimizi kutluyor, dereceye girenleri tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum." dedi.
Spor Şenliği neticesinde dereceye girerek kupa ve spor malzemesi ödülü alan takımlar şöyle sıralandı.
Futbol (Erkek)
1-Murat Kız YBO
2-Tezeren Ortaokulu
3-Vali Ali Yerlikaya Ortaokulu
Basketbol (Kız)
1-Cumhuriyet Ortaokulu
2-Alpaslan Ortaokulu
3-Özel Bilgi Ortaokulu
Basketbol (Erkek)
1-Özel Bilgi Ortaokulu
2-Piri Reis Ortaokulu
3-Selçuk Ortaokulu
Voleybol (Kız)
1-Murat Kız YBO
2-Selçuk Ortaokulu
3-Ş.Korgeneral İsmail Selen Ortaokulu
Voleybol (Erkek)
1-Ozanlar YBO
2 Selçuk Ortaokulu
3-İMKB Gazi Ortaokulu
(AG-AA-Y)

10.05.2017 08:39:39 TSI
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