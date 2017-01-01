ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZİNCAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

"Kod Adı 2023" projesi Erzincan Gençlik Merkezinde başlıyor

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 08:34
"Kod Adı 2023" projesi Erzincan Gençlik Merkezinde başlıyor
"Kod Adı 2023" projesi Erzincan Gençlik Merkezinde başlıyor

(Fotoğraflı)

Fatih Gülnahar
ERZİNCAN (İHA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Kod Adı 2023" projesi Erzincan Gençlik Merkezinde başlıyor.
Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda bilişimde tüketen değil üreten nesillerin yetişmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığı yeni bir projeye imza attı. "Kod Adı 2023" projesi ile Erzincan Gençlik Merkezi tarafından gençlere oyun ve animasyon geliştirme ağırlıklı kodlama eğitimi kapsamında algoritma ve problem çözme yeteneği, gerçek kod yazma deneyimi, oyun ve animasyon geliştirme gibi eğitimler verilecek. Eğitime 12-15 yaş aralığındaki gençler başvuru yapabilecek.
Türkiye'yi bilişim, eğitim ve savunma sanayi alanında ileriye taşıyacak donanım ve yazılım eğitimleri ile tüketen değil üreten bir gençlik yetiştirilmesi amacıyla aloritma, programlama, web ve mobil uygulama geliştirme, elektronik ve robotik alanlarında Erzincan Gençlik Merkezinde eğitimler düzenlenecek.
(FG-AA-Y)

10.05.2017 08:43:40 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
TYÇP personeline iş güvenliği eğitimi
YEREL

TYÇP PERSONELİNE İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
Başkan Başsoy'dan Berat Kandili mesajı
YEREL

BAŞKAN BAŞSOY'DAN BERAT KANDİLİ MESAJI
Atlı Cirit'te finalistler belli oldu
YEREL

ATLI CİRİT'TE FİNALİSTLER BELLİ OLDU
Muharip gaziler Kıbrıs'ı gezdi
YEREL

MUHARİP GAZİLER KIBRIS'I GEZDİ
Erzincan'daki FETÖ/PDY davaları
YEREL

ERZİNCAN'DAKİ FETÖ/PDY DAVALARI
Meteorolojiden Erzincan'a fırtına uyarısı
YEREL

METEOROLOJİDEN ERZİNCAN'A FIRTINA UYARISI
Erzincan'a tarımsal sulama amaçlı 6 proje yapılıyor
YEREL

ERZİNCAN'A TARIMSAL SULAMA AMAÇLI 6 PROJE YAPILIYOR
&quot;Üremeni Koru&quot; eğitimi düzenlendi
YEREL

"ÜREMENİ KORU" EĞİTİMİ DÜZENLENDİ
Erzincan'da ağaçlandırma çalışması
YEREL

ERZİNCAN'DA AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMASI
Mayıs Ayı Meclis Toplantıları tamamlandı
YEREL

MAYIS AYI MECLİS TOPLANTILARI TAMAMLANDI
Üniversite öğrencileri miniklerin ayakkabılarını giydirdi
YEREL

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ MİNİKLERİN AYAKKABILARINI GİYDİRDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
1 dolardan sonra şimdi de dolmakalem!
GÜNDEM

1 DOLARDAN SONRA ŞİMDİ DE DOLMAKALEM!

 1
  • 2 Aç karnına su içmek için 10 neden!
  • 3 Ve Eser konuştu: Yuva yıkan kadın gibi oldum
  • 4 Organ avcıları! 2 Türk doktora büyük suçlama!