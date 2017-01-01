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"Kod Adı 2023" projesi Erzincan Gençlik Merkezinde başlıyor



(Fotoğraflı)



Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Kod Adı 2023" projesi Erzincan Gençlik Merkezinde başlıyor.

Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda bilişimde tüketen değil üreten nesillerin yetişmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığı yeni bir projeye imza attı. "Kod Adı 2023" projesi ile Erzincan Gençlik Merkezi tarafından gençlere oyun ve animasyon geliştirme ağırlıklı kodlama eğitimi kapsamında algoritma ve problem çözme yeteneği, gerçek kod yazma deneyimi, oyun ve animasyon geliştirme gibi eğitimler verilecek. Eğitime 12-15 yaş aralığındaki gençler başvuru yapabilecek.

Türkiye'yi bilişim, eğitim ve savunma sanayi alanında ileriye taşıyacak donanım ve yazılım eğitimleri ile tüketen değil üreten bir gençlik yetiştirilmesi amacıyla aloritma, programlama, web ve mobil uygulama geliştirme, elektronik ve robotik alanlarında Erzincan Gençlik Merkezinde eğitimler düzenlenecek.

(FG-AA-Y)



10.05.2017 08:43:40 TSI

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